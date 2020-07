Demandan policías atención médica

Por Josefina Herrera

Temor y falta de atención médica es lo que demandan algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, ya que mencionan que no se les brinda el servicio adecuado cuando lo requieren.

Además sienten el miedo de poder hablar porque si lo hacen de inmediato son dados de baja de la corporación y ahorita necesitan el empleo, ya que en los últimos días han despedido a 16 elementos, pero dijeron tampoco se pueden quedar callados ante la mala atención médica que reciben y la cual tienen derecho.

“Lo que pasa que ahorita el servicio médico para todos los trabajadores de Presidencia pues está pésimo, vas y te niegan el servicio, te dicen que no es una urgencia, no te dan el medicamento, no hay, y hay muy mal trato por parte del personal que labora en el servicio médico”, señaló uno de los elementos de la SSPM.

Asimismo mencionan que hay en especial una persona nueva que está donde se dan los pases y trata a todo el personal muy mal, pero cuando llega algún sindicalizado o alto funcionario, ahí si hay buen trato.

“Cómo podemos salir a trabajar, estamos arriesgando pues nuestra vida, nuestra integridad, nuestra seguridad y aparte sabemos que no tenemos un servicio médico adecuado,estamos recibiendo atención preventiva familiar en las instalaciones de servicios municipales a un costado, ahí lo tienen adaptado como consultorio y ya para urgencias en el Coscami”, señaló ante la preocupación que existe de los elementos.

Además indicaron que hay falta de medicamento, ya que no se está surtiendo, refieren que aciden a Farma oferta pero igual es muy ineficiente.

Ante la situación de la pandemia dijeron que si les da una gripa los mandan a sus casas a descansar, que algunos de sus compañeros están enfermos pero no les quieren autorizar los estudios normales de atención por la contingencia de salud.

“Normalmente la atención es por la cuenta de uno, yo en especial he tenido que pagar mis consultas particulares,esto lo hemos platicado varios de nuestros compañeros pero todos tenemos temor, nadie habla por temor a que lo den de baja porque ahorita las bajas están como siempre,hablas, dices algo e inmediatamente es baja y pues no te liquidan ,tienes que irte a pelear con el municipio”,agregó.