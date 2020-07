Podrían mover puente de fierro peatonal

Sería trasladado a La Rueda o al barrio de La Concha

Por Josefina Herrera

Debido a la construcción del puente vehicular que se realizó para habilitar el Puente de la Historia únicamente como paso peatonal, el ayuntamiento de San Juan del Río podría mover el puente de acero que está a un costado.

Cabe señalar que este puente en su momento se construyó para que los sanjuanenses no se expusieran al caminar por el Puente de la Historia, pero ahora con la nueva obra, cabe la posibilidad de retirar ese puente de acero y moverlo a otra área que sea de mayor utilidad.

Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, dijo que se está consultando en la Contraloría del estado para determinar la conveniencia jurídica de mover el puente.

Señaló que primero tendrían que valorarlo con contraloría del estado para ver la factibilidad, ya que éste fue construido con un recurso público y al moverlo tendría que ser de manera legal para que en caso de que hubiera una inspección no genere ningún problema.

“Técnicamente hoy asumimos que es factible moverlo, pero lo que hay que ver es que por el origen de los recursos este se pueda mover sin que haya una afectación, una infracción a las normas, estamos haciendo eso con la contraloría del estado y en breve podemos ya tener un dictamen que pueda darnos información para tomar la decisión de moverlo”, informó el alcalde municipal.

En este sentido dijo que legalmente hay dos posibilidades, una que se pueda mover y la otra que no, pero también ahí será importante que el INAH emita alguna manifestación para revisar algún posible movimiento de la obra.

“El tema es que no quitemos algo que se construyó con recursos públicos, y después nos digan que nos van a verificar y no está lo que se construyó con recursos públicos, oye está en otra colonia, no, pero era para aquí, hay que ir a lo jurídico, se tendría que iniciar un proceso administrativo en el cual exista no una sentencia pero si una determinación administrativa en el cual entre la instancia como el Instituto Nacional de Antropología e Historia”, detalló.

Mencionó que el ayuntamiento podría solicitar que en virtud de que ya se hizo un puente vehicular y que el Puente de la Historia será peatonal, esta estructura pueda ser reubicada, y entonces con eso el municipio podría iniciar un procedimiento interno avalado por la contraloría del estado o la municipal, para en un futuro sea salvaguardada la cuestión jurídica.

En caso de que les acepten mover esta estructura, el presidente municipal informó que se tiene dos áreas candidatas para moverlo, una sería para La Rueda, ya que cuando llueve mucho, crece el río y se arriesgan los ciudadanos para llegar hasta El Carrizo, y el otro lugar sería para el barrio de la concha para pasar hacia el centro pero se tendría que justificar legalmente y que quede bien solventado.