En crisis económica parroquias de SJR

Han batallado para cubrir pagos de servicios y sueldos

Por Josefina Herrera

Noticias

El padre Luis Miguel Pintor Paulín, vicario de la Parroquia de San Juan Bautista, señaló que en este tiempo de contingencia por COVID-19, las distintas parroquias de municipio se enfrentaron a una gran crisis económica durante el tiempo que tuvieron que paralizar las celebraciones.

Comentó que si se batalló un poco para cubrir todos los gastos que les representaba, durante ese tiempo, como era el pago de servicio y sueldos de trabajadores, debido a que también se dejaron de percibir limosnas y algunos donativos de la comunidad.

En este sentido mencionó que la mayoría tenía algo para afrontar la emergencia, sobre todo para los pagos de trabajadores de las parroquias, y para ser solidarios con ellos, se tuvo que hacer uso de lo que se tenía.

“Ya ahora empiezan a llegar las ofrendas de la gente, de las personas y se empiezan a saldar las cuentas, los gastos, y es algo que se va realizando poco a poco, así como en la mayoría de la comunidad pues también han batallado y han sufrido, y están apenas en recuperación, también estamos aquí en esta recuperación, pero sabiendo que la providencia no nos deja solos, no nos ha dejado solos en este tiempo y ahora tampoco nos dejará, y poco a poco iremos en esta recuperación”, refirió el vicario.

Dijo que los pagos y servicios y sueldos se pudieron hacer con mucho trabajo, igual el de las demás capillas, ya que se realizaron en tiempo y forma, pero si se han visto afectados económicamente, además de que como ahora su aforo es mucho meno, también el aporte de la limosna disminuye, sin embargo confían en que poco a poco haya una recuperación.

Por otro lado mencionó que lo que les ayudó un poco fue que también los gastos disminuyeron, ya que como se detuvieron varias actividades no tuvieron muchos gastos.

“Durante este tiempo, eso sí se redujeron otros gastos más, como no había actividades no había mucho gasto en energía eléctrica, no había mucho gasto de agua, no había el consumo de insumos como de flores y otras cosas, entonces eso se ahorró en la mayoría de las capillas y por eso se pudo cumplir con lo necesario”, detalló.

En cuanto a las donaciones dijo que sí hubo quienes se acercaron a proveerlos de algún apoyo durante el tiempo de contingencia, sobre todo de quienes son más apegados a la religión.

“Donaciones sobre todas de las personas que ya están más allegadas, sí ha habido mucha solidaridad hacia las parroquias, se han acercado muchos y han dado el aporte que han podido, no ha sido mucho, no excesivo, pero ha sido un buen aporte que nos ha ayudado a salir adelante”, puntualizó.