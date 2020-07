PELEA DE GALLOS

A pesar de que se firmó la carta de intención en la FMF que concreta la venta de Gallos, son evidentes las diferencias entre Greg Taylor, Manuel Velarde y el socio mayoritario, Emilio Escalante

Por Víctor Terrón

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) acabó con las especulaciones en torno a Gallos Blancos, mismas que surgieron el miércoles tras no ser ratificado el cambio de propietarios durante la Asamblea General del organismo, sin embargo, ayer confirmó la sustitución del certificado de afiliación.

De esta forma, el cuadro ‘emplumado’ paso a manos de “SOLAZ Deportes y Entretenimiento S. de R.L. de C.V.”, grupo en encabezado por Greg Taylor y Manuel Velarde. La ratificación demoró un día, debido a que la nueva administración debía de liquidar el pago al anterior propietario (Grupo Caliente), para poder hacer el cambio de certificado.

Algunas fuentes señalaron que el retraso se debió a una serie de desacuerdos entre los socios, principalmente por parte del empresario Emilio Escalante, quien habría aceptado asociarse con la condición de que comprarían a Querétaro para después convertirlo en Atlante y mandarlo a jugar como equipo de la Liga MX al Estadio Azteca.

No obstante, esto no coincide con lo que han expresado públicamente tanto Manuel Velarde como Gabriel Solares, nuevos directivos del conjunto ‘plumífero’, quienes han asegurado que el equipo no se moverá de sede ni desaparecerán como tal.

Por otro lado, Escalante habría manifestado su desacuerdo al conocer las cantidades finales por las que finalmente compraron a Gallos, sin que ello implicara adquirir al club con derechos de televisión y jugadores; recordando que Grupo Caliente se quedó con varios de ellos.

Aunado a la calidad de refuerzos que han llegado y los malos resultados que se han obtenido en la pretemporada, al caer ante Necaxa y Puebla.

Los nuevos propietarios del cuadro queretano tomaron el control hace un mes, pero la sustitución del certificado era el único movimiento que quedaba pendiente de ratificar para la próxima temporada, ya que el miércoles se revalidaron diversos cambios de sede, nombre y dueños de distintos clubes de Liga MX y Liga de Expansión MX; entre ellos el de Morelia a Mazatlán.