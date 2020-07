Estoy enfocado a cumplir instrucciones: SN

“Estaré donde el presidente de la República considere que tenga que estar”

Al cuestionar a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, sobre sus aspiraciones políticas, señaló que en este momento está enfocado a cumplir con la encomienda que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le ha encargado para combatir la corrupción.

“Respecto al futuro lo único que puedo decir es que yo estoy enfocado en este momento en cumplir con las instrucciones en la Unidad de Inteligencia Financiera que el presidente López Obrador ha sido muy claro conmigo, en que cumplamos con dar resultados a la ciudadanía mexicana, tener una política de cero tolerancia a la corrupción y yo estaré donde el presidente de la República considere que tenga que estar”, fueron las palabras claras del titular de la UIF.

Relató el momento en que conoció al ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la confianza que le inspiró, esto luego de haber asistido a un evento en Tlaquepaque, en el que recibió la invitación de Marcelo Ebrard, y donde tuvo la oportunidad de platicar con el representante del país.

“Cuando conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador me llamó mucho la atención primero, su honestidad, su transparencia, su calidez, el ser una persona absolutamente sencilla a pesar de los millones de seguidores que tiene en el país, platicamos de regreso hacia el aeropuerto, y bueno me invitó a formar parte ser asesor de Morena”, detalló Nieto Castillo.

Dijo que ante esta invitación no dudó en atender las principales encomiendas que se le hizo, pero, cuando recibió la invitación directa del presidente de la República para ser titular de la UIF, de inmediato accedió y no tuvo ningún inconveniente en hacerlo de manera pública en ese mismo instante, recordando que fue precisamente en el último informe de gobierno del ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Reconoció que sabe del compromiso fuerte que tiene como encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero sobre todo con la ciudadanía, ya que sabe de antemano que debe dar resultados, y que hasta el momento los ha dado con detenciones importantes.

En este sentido dijo que en lo que respecta al futuro y a sus aspiraciones a la gubernatura de Querétaro, estará donde el presidente Andrés Manuel López Obrador le indique que esté, pero lo más importante para él hoy, es dar resultados a la sociedad mexicana en el ámbito que le toca que es el que seguir contribuyendo a combatir a los grupos delincuenciales.

Cabe resaltar, que en el evento que tuvo lugar este jueves en un reconocido hotel de San Juan del Río, y en el que participó con una ponencia, asistieron personalidades militantes tanto del PRI como del PAN, así como grandes empresarios, lo cual habla de la cercanía que tiene aún con el municipio de donde es originario.