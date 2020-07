SJR vive la peregrinación espiritual

-Peregrinos sanjuanenses respetan órdenes de Diócesis de Querétaro

Por Josefina Herrera

Alrededor de mil 200 peregrinos sanjuanenses están viviendo una peregrinación espiritual, esto luego de cancelarse la tradicional caminata al Tepeyac, por el COVID-19.

Emilia Mejía Romero, presidenta parroquial de peregrinos de San Juan Bautista, dijo al menos seis grupos de peregrinas a su cargo, y cada una de ellas está viviendo la peregrinación de manera espiritual, debido a que este año se canceló la visita a la Virgen de Guadalupe.

Mencionó que ha estado en contacto con cada una de ellas, y a pesar de que todas se encuentran muy tristes, están acatando las disposiciones de la Diócesis de Querétaro, para vivir este año una peregrinación espiritual y no arriesgar su salud por la pandemia, por lo cual las mil 200 peregrinas pertenecientes a esta agrupación están cumpliendo.

“Gracias a Dios todos están acatando ser obedientes más que nada en San Juan del Río que son sobre mil 200, y pues por la contingencia no podemos estar allá pero ahora si que virtualmente cumpliendo todas las actividades al pie de la letra y viendo todo por Facebook, y de esa manera es como estamos ahora si que participando, poner el altar a la Virgen de Guadalupe, poner lo que es nuestro sombrero, nuestro atuendo con el que caminamos porque pues es muy triste”, detalló.

Dijo que aunque en San Juan del Río los forman alrededor de 20 grupos no sabe de alguna en particular que desee caminar por su cuenta a la Basílica, ya que corren riesgos, aún más quienes padecen alguna enfermedad crónica, además de que pudiera ser que en el estado de México ya no los dejen entrar o avanzar.

Mencionó que ella al menos tiene 23 años de peregrina y 22 que ha estado realizando su caminata, pero en esta ocasión espiritualmente están cumpliendo con su peregrinar a través de las transmisiones virtuales.

Por su parte Elvira Correa Hernández, jefa de grupo de la comunidad de Santa María Guadalupe, dijo que también están acatando las órdenes de Querétaro, y aunque lamentan el que este año no puedan continuar con esta tradición, deben primero pensar en cuidar de su salud y vivir la experiencia espiritualmente, aunque de una manera distinta.

En su caso, mencionó que desde los nueve años ha peregrinado, ya que viene de una familia peregrina y es lo que también ella ha inculcado a sus hijos, por lo mismo le da gran tristeza que este año no se haya realizado, aunque entiende que es por una epidemia mundial y es lo que transmite a sus hermanas peregrinas, para que se cumplan con estas disposiciones.

Dijo que es la segunda ocasión que se suspende, ya que la primera fue por lo de la influenza, sin embargo esa vez, si hubo quienes se aventuraron a caminar, pero saben que esta vez es distinto, ya que se trata de una contingencia mundial, donde todas las familias deben estar en casa.

Además dijo que para ella el significado de peregrinar es mucho mayor por todas vivencias y experiencias de cada año al unirse a su familia fuera de casa, ya que ve a las demás como hermanas peregrinas y cada vez conoce gente nueva, pero espera para el próximo ya haya pasado esta crisis de salud.

“Estamos haciendo lo que es una peregrinación espiritual, enviando fotos de otros años, homilías, cosas así para recordar, pero las experiencias son diferentes, estamos hablando de que está pasando mundialmente y pues vamos a acatar las medidas de seguridad, como decimos no sabemos si sea por salud o sea por vía gobierno, y pues nada más es respetar, que Dios nos permita también y la virgen tener salud para seguir el próximo año venidero y podamos caminar”, finalizó.