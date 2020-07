Ventas se mantienen en los comercios de carreteras

Negocios de cerámica y talavera son “inmunes” a la crisis económica

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

Rafael es un comerciante que junto con sus papás desde hace 12 años venden cerámica a la orilla de la carretera, a unos kilómetros de la Peña de Bernal hacia la capital, platicó que las ventas se han mantenido a lo largo de la contingencia, agregó que él tiene una barbería en la Ciudad de México y que como todavía no la puede abrir, decidió que era mejor opción venirse a trabajar con sus padres.

En 15 minutos que Noticias estuvo a la orilla platicando con Rafael, fueron cuatro carros los que se acercaron y bajaron a ver todos los artículos y productos que maneja.

Macetas grandes y chicas, plantas, hamacas, jarrones, tazas, alcancías, percheros, muebles, entre otros artículos, son los que ofrecen al público y que vienen desde Morelos.

Rafael nació en México y emigró a Sonora desde que era muy pequeño, ahí estuvo viviendo varios años hasta que se mudaron para Querétaro, donde sus papás ya tienen 12 años viviendo.

El comerciante platicó que las ventas no han bajado, se han mantenido como si no hubiera contingencia, ya que son miles los carros que pasan al día por esta autopista. Platicó que trabaja en una barbería en México y, que por las medidas sanitarias no han podido reactivar sus actividades, así que prefirió venir con sus papás a ayudar en estos puestos que han sostenido su ritmo de trabajo.

Además de todo el trabajo de cerámica, también cuidan y tienen a la venta plantas, la mayoría son agaves; Rafael explicó que su mamá colecciona estas especies de varias partes de la República Mexicana, por lo que al fondo las tiene formadas y protegidas.

Este es un ejemplo de comercio que no ha caído en una crisis económica, ya que los ciudadanos que viajan han seguido comprando como si la contingencia no existiera.

Diversos productos de cerámica y talavera.

Las ventas se han mantenido.

Colección que juntan con agaves de todos los estados.

Prefirió venir a vender que esperar a que se abra su barbería