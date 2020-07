Protesta kilométrica contra AMLO

Miles de queretanos participan en la cuarta caravana de Frena en Querétaro

Por Daniela Montes de Oca

Fotos: Sixto Picones

Miles de queretanos salieron a protestar en la cuarta caravana AntiAMLO, la cual fue una llamada a nivel nacional por parte de Frena, el recorrido comenzó a las 10 horas en plaza Paseo Querétaro, pasando por Bernardo Quintana y hasta Centro Sur, donde retornaban para llegar nuevamente al punto de encuentro; el objetivo sigue siendo la petición de renuncia del mandatario federal.

En una fila kilométrica los ciudadanos de Querétaro salieron a manifestarse con banderas, pancartas, mensajes escritos en vidrios, sonidos de claxon y el Himno Nacional, a lo largo de la ciudad.

Los queretanos salieron a las 10 de la mañana de plaza Paseo Querétaro retornándose en el anillo vial Fray Junípero Serra para llegar a Bernardo Quintana y seguirse hasta Centro Sur; en la plaza frente a Los Arcos estaban varios ciudadanos ondeando banderas y con mantas que colgaban de los puentes.

María Lea es una joven que se encontraba frente al acueducto, comentó que desde las 9:30 empezó con sus actividades de protesta, expresó que el objetivo es mostrar su inconformidad con la toma de decisiones por parte del gobierno de AMLO, “que el grupo de Frenaaa está presente, mostrando y tomando acciones para hacer un cambio en el gobierno”.

Otra ciudadana, platicó “el objetivo es que López Obrador renuncie, estamos cansados de que lleva tanto tiempo en el gobierno y no da resultados, fueron puras promesas, puros engaños y no ayuda a la gente, no ayuda al pueblo, no ayuda a nadie”.

La manifestación fue pacífica, el único desacuerdo que se presentó fue cuando policías estatales y personal de la Coordinación de Protección Civil se acercaron con los ciudadanos que se encontraban en Los Arcos, pidiendo que retiraran las mantas ya que representaban un peligro para los vehículos que circulaban por debajo del puente y, que firmaran una responsiva de que se cumplirían las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y la sana distancia, ya que como comentó el agente de PC, Querétaro permanece en semáforo naranja.

Otro grupo de ciudadanos con camionetas y carros con estampados del Frente Nacional Anti AMLO se encontraban en el punto principal de encuentro, donde animaban a los conductores a seguir pitando y circulando en la caravana.

Entre los mensajes que se podrían leer en ventanas y cartulinas estaban: no más feminicidios, respeten el medio ambiente, AMLO al penal, por un por un INE independiente, AMLO corrupto, entre otros.

La caravana iba desde centro sur hasta el anillo Fray Junípero.

Cuarta caravana AntiAMLO

Policías quitaron mantas por peligro a los vehículos que circulaban.