Sin riesgo bordo Benito Juárez

Ambientalistas no deben preocuparse por alguna afectación con la obra.

Por Josefina Herrera

Ante la preocupación de algunos ambientalistas sobre la obra del bordo Benito Juárez, el presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, expuso la inquietud que se tenía por parte de algunos habitantes en que se tocaran áreas que pudieran resultar afectadas, ante la realización del parque recreativo en esta zona, sin embargo dijo que el trabajo se está llevando a cabo de manera minuciosa y con estudios, por lo que no hay de que preocuparse.

“Yo quisiera ser muy enfático con este grupo de ecologistas preocupados por esa obra, pero en coordinación con la Comisión Estatal de Infraestructura dejaron claro dos cosas, uno, no se va a construir esta Alameda sobre el bordo, no se tocan, son áreas completamente distintas, el bordo lo que se está haciendo es sacándole material para que tenga mayor capacidad para retener agua, y donde estamos trabajando en la parte poniente que es donde hay de acuerdo estudios que se hicieron topográficos en materia de agua está garantizado que no habrá inundaciones, y por eso tal vez están arreglando dos drenes dentro de la propiedad para la conducción del agua hacia el bordo”, detalló el alcalde municipal.

Por tal motivo refirió que es válida la preocupación del grupo de ambientalistas en la ejecución de esta obra, pero ya se les expuso que no hay ninguna maniobra adentro y no corre peligro.

Además mencionó que el tianguis las Garzas, de momento podrán seguir operando en el mismo lugar, solo tal vez en la segunda etapa, ya se esté considerando en reordenar el comercio pero dentro de la zona, sin embargo por el momento están enfocados en la continuación de la obra.

Asimismo recordó que la inversión de este parque en una primera etapa es de 30 millones de pesos, y lo que se busca es que sea un lugar más que deportivo, recreativo, donde las familias puedan tener donde convivir, disfrutar de sus áreas y esparcimiento.

“Lo que queremos es que no sea un espacio deportivo, va a ser un espacio recreativo, un parque como el paso de los Guzmán, con las canchas pero que las familias también tengan donde sentarse, tengan dónde ir a leer, con andadores para que caminen o corran, tener ahí alguna cooperativa, va a haber baños, iluminación y se buscará un foro cultural para que tenga también ahí los fines de semana eventos, música, etcétera que estará funcionando, entonces esa es la dinámica”, explicó.

Finalmente dijo que la segunda etapa está contemplada para el 2021, por lo que se estará consolidando esta primera etapa para beneficio de los sanjuanenses.