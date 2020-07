Pierde Bomberos hasta 3 mil 500 pesos en “falsas alarmas”

De enero a julio ha representado un gasto de casi 400 mil pesos en salidas falsas.

Por Josefina Herrera

Fernando Vázquez Viveros, comandante del H. Cuerpo de bomberos de San Juan del Río, pide haya una mayor comunicación con los comercios al momento de que se vaya a realizar una fumigación o sanitización de su local, debido a que esto genera falsas alarmas en la ciudadanía y para ellos representa un gasto.

Luego de que este domingo recibieran un reporte de un supuesto incendio en los cajeros de una sucursal de Banamex, los tragahumos acudieron al lugar, percatándose de que sólo había sido una falsa alarma, ya que se trató únicamente de una fumigación.

Debido a este acontecimiento, el comandante de bomberos hace un llamado a los distintos comercios para tener mayor comunicación con ellos e informales de sus fumigaciones o sanitizaciones, para ellos mantenerse al tanto, ya que cada falsa alarma para ellos representa alrededor de tres mil 500 pesos.

“A veces en los comercios no tienen esa cultura de agarrar y avisar a los cuerpos de emergencia y decir, sabe que voy a fumigar o voy a sanitizar, entonces al no haber esa cultura de comunicación pues obviamente la ciudadanía al pasar por el lugar se percata, se da cuenta que hay humo y pues hacen reporte al cuerpo de bomberos, entonces nosotros sin tener conocimiento de lo que se estaba realizando pues acudimos, no hay ningún problema ese es el trabajo que nosotros realizamos pero sí de cierta manera eso nos beneficiaria para no salir y generar un costo”, dio a conocer Vázquez Viveros.

En este sentido, dijo que sería conveniente que mantuvieran al tanto a los cuerpos de emergencia horarios en los que van a fumigar, para así poder informar a los ciudadanos que se alarman y ven humo, que no se trata de un incendio, y así evitan esa salida.

Mencionó que se han presentado varios reportes de esta naturaleza, y por lo tanto es importante que los comerciantes den aviso, sobre todo por los gastos que representa cada salida en falso.

El comandante de bomberos de San Juan del Río, informó que de enero a la fecha se han presentado 125 llamadas falsas entre las dos estaciones del municipio, y el gasto de una salida va de acuerdo a la distancia, tiempo y lugar pero ha representado para ellos alrededor de 400 mil pesos en gastos en este tipo de llamadas.

Refirió que afortunadamente se han reducido hasta un 90 por ciento porque las llamadas llegan a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y al C4, a través del 911, y la mayoría de las veces primero acuden elementos de la policía o de Protección Civil para verificar el reporte y les notifican si es verídico o no.

Finalmente comentó que este tipo de llamadas han ido disminuyendo considerablemente, ya que en julio únicamente hay dos reportes de esta índole, y se tiene el registro de que abril fue el mes en el que hubo más llamadas falsas, con un total de 32.