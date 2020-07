Preocupante la movilidad de la gente: GVG

“Pareciera que estamos normales como antes de la pandemia y tenemos que seguir luchando con ello”, dijo el alcalde.

Por Josefina Herrera

“Pareciera que para algún segmento de la población estamos normales como antes de la pandemia y tenemos que seguir luchando con ello”, fueran las palabras que emitió el presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, quien dijo que hay días donde se ve mayor movilidad en el primer cuadro de la ciudad y de repente se les olvida que seguimos en contingencia.

Con la llegada de la nueva realidad, y al cambio al semáforo naranja, la mayor parte de las actividades también se reactivaron, pero con ellas, incrementó la movilidad en el municipio, lo cual tras un análisis que las autoridades han realizado para de esta manera continuar accionando con medidas de prevención, el alcalde municipal mencionó que realmente existe una preocupación porque a veces la ciudadanía sanjuanense continúa con una vida normal.

“Seguimos verificando que no haya la celebración de eventos o la apertura de establecimientos no permitidos, hemos clausurado fiestas, hemos clausurado salones de fiestas, estamos verificando que no abran bares, discotecas, centros nocturnos, etcétera, pero la realidad es que esto ha ido disparándose”, agregó Vega Guerrero.

En este sentido dijo que también han observado que en las plazas públicas hay ciertos días que incrementa un poco más la afluencia y están analizando como reforzar esa parte.

Además dijo que continúan tomando acciones para prevenir contagios y de alguna manera concientizar a la ciudadanía a que debe cuidar de su salud y la de los demás.

“Seguimos nosotros trayendo campañas preventivas en medios de comunicación y en la calle, la realidad nos ha desbordado es un hecho, que hemos estado haciendo, entregando cubre bocas, que es bien importante según la última tendencia de seguir utilizando cubre bocas para evitar contagiarnos y contagiar a otros, digamos que es un criterio ahorita que políticamente ha sido avalado por doctores especialistas y epidemiólogos”, señaló.

Además dijo que se encuentran trabajando en coordinación con el estado, ya que al estar semáforo naranja, significa que todavía no se han abierto todas las actividades como era llegar a la nueva normalidad y por eso les ha ganado un poquito la realidad.

En este sentido mencionó que están muy alertas junto con las autoridades estatales, ya que lo que menos desean es saturar hospitales.

“Lo que hemos estado haciendo es como aplanar la curva, eso sí por mandato del gobernador, el hecho de no regresar con prisa a las actividades para efecto de no tener un pico en contagio que satura los hospitales y qué pues genera la imposibilidad material o médica de atender a quienes están enfermos”, dijo.