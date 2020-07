Centro de Atención Animal en TX

El CESBA estará brindando distintos servicios del cuidado animal.

Por Josefina Herrera

Este martes fue inaugurado el Centro de Salud para el Bienestar Animal (CESBA), en las inmediaciones de Santa María del Camino, perteneciente al municipio de Tequisquiapan, el evento fue encabezado por el presidente municipal Antonio Mejía Lira, donde destacó que esta una promesa de campaña cumplida, y esta dependendencia ayudará a crear conciencia en la ciudadanía sobre cuidado y responsabilidad de las mascotas.

Con la apertura de este centro, se estarán ofreciendo servicios a bajo costo de vacunación y medicina preventiva, además de que las esterilizaciones serán gratuitas y se pondrán en marcha campañas de adopción de mascotas, así como el asesoramiento y acompañamiento legal en caso de alguna denuncia a maltrato animal.

El presidente municipal dijo que este es un programa que inició desde el 2019 en colonias y comunidades del municipio, por lo que el contar ya con un Centro de Salud y Bienestar Animal, representa un esfuerzo que hoy se ve consolidado por contar con un espacio para erradicar la gran problemática que preocupa a la ciudadanía.

“Hoy con esta buena noticia que es el Centro de Bienestar y Control Animal, que es el CESBA y me parece que es el único que hay ahorita en el estado, no solamente es una campaña de esterilización sino de cuidado y de bienestar para los animales, seres vivos que no tienen voz, tanto perritos, gatitos, hasta tlacuaches han tenido aquí, entonces es una nueva cultura de hacer política, sobre todo respeto al medio ambiente”, destacó Mejía Lira.

En este sentido destacó que hasta al momento se han realizado cerca de mil 400 esterilizaciones de manera gratuita, tanto con dueños como ferales, lo que representa una primera medida eficaz que se ha aplicado en la historia de Tequisquiapan.

Además dijo que a través del CEBSA, se estará disminuyendo drásticamente el riesgo de enfermedades y ataques de fauna callejera que pongan en peligro a la población, así como el número de atención a animales en situación de abandono, hacinamiento y maltrato, asignando sanciones legalmente ante estas causas.

Asimismo hizo énfasis en que para su administración también es importante crear conciencia y cultura de cuidado animal, “el trato digno y ético hacia los animales es una demanda social donde se tiene que tener en cuenta la sobrepoblación, pero también la tenencia responsable”, declaró el alcalde municipal de Tequisquiapan.

Mencionó que el 80 por ciento de las denuncias que se atienden en el CESBA corresponden a animales con dueño, por ello es importante asumir la responsabilidad que implica tener una mascota y darle los cuidados adecuados.

Finalmente dijo que el CESBA estará brindando el acompañamiento a la población, desde la orientación en el cuidado de los animales, hasta la aplicación de la legislación en actos crueles u omisión.