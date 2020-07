CEN del PRI debe informar sobre la restitución de Juan José Ruíz

En caso de desacato se aplicarán medidas de apremio, informó el regidor del PRI en Querétaro

Por Jahaira Lara

Se espera que a más tardar la próxima semana, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional informe qué se ha hecho en torno al cumplimiento de la resolución que ordena la restitución de Juan José Ruíz Rodríguez como presidente del Comité Directivo Estatal de Querétaro.

De acuerdo con Ruiz Rodríguez, se espera que el CEN sea notificado a más tardar hoy (ayer) respecto a esta orden que emite el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) para que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI informe los actos y trámites llevados a cabo para dar cumplimiento a la resolución dictada.

La respuesta que emita el organismo político reconoció, depende del día que se le notifique, tema en el que recordó que por la contingencia estos procesos llegan a tardar hasta tres días; sin embargo, se espera que a más tardar el miércoles se cumpla con la orden del TEEQ, la cual deriva de la solicitud del expresidente del PRI en Querétaro a que se ordene la ejecución forzosa de la sentencia.

“Ellos sabrán si se meten en el problema de desacato que son palabras mayores, el hecho de no cumplir puede ser primeramente una multa con el apercibimiento de cumplir, es decir, no nada más pagas la multa y ya no cumpliste, sino que se les multa y deben cumplir; sino se le dará vista a las autoridades correspondientes para que hagan lo propio que tiene que ver incluso con el delito de desacato respecto a una orden judicial y esos son escenarios que no están en el control del partido, es un tema de orden penal”.

Y es que, hasta el momento, recordó Juan José, no ha recibido una respuesta favorable por parte del Comité Directivo, por el contrario, ha sido objeto de actos y conductas tendentes a impedir su reinstalación como presidente; por lo cual consideró que tanto el CEN como el CDE, esperan que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la cual interpusieron un amparo, dicte a su favor; lo que dijo, ve difícil.

“Dudo que otro tribunal eche para abajo una resolución que lo único que hace es defender la ilegalidad de los actos mediante los cuales me destituyeron, hay un principio de derecho electoral, que parece que en el Comité Nacional no lo entienden y Jorge Meade ha sido torpe en su comentario; el derecho electoral no tiene puntos suspensivos, esto significa que en el derecho electoral tienes que cumplir sentencias y órdenes al momento”, reiteró.