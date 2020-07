Delincuentes saquean telesecundaria en Santa María Magdalena

Padres de familia exigen un alto a los constantes robos

Por Tina Hernández

Noticias

Debido a que la escuela Telesecundaria “Raza de Bronce”, que se ubica en Santa María Magdalena es blanco constante de robos, padres de familia en voz de la presidenta del Comité de Padres de Familia, Dolores García, hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para detener los hurtos, que aseguraron afectan la educación y seguridad de sus hijos, maestros y administrativos en el plantel.

De acuerdo con la madre de familia a la escuela asisten 300 alumnos, y en 2019 fue objetivo de siete robos, mientras que el último ocurrió este lunes, del cual se contabilizó que los delincuentes se llevaron cerca de 70 mil pesos en proyectores, teléfonos, bocinas, micrófonos, computadoras y equipo de audio en general, el actual se encontraba resguardado en la dirección por considerarse como el lugar más seguro para almacenarlo, durante la suspensión de clases derivado de la contingencia sanitaria por Coronavirus.

“El año pasado hubo siete robos. Ya dejaron la escuela sin nada. Se llevaron los proyectores, es una telesecundaria, pero la escuela hace años que no tiene nada, no tienen ni una tele, los maestros hacen los que pueden, es con lo que trabajan los maestros, pero no tienen nada.

Se han llevado televisiones, los proyectores, todo el material de los alumnos, todo lo que podían se llevaron, hasta herramienta de trabajo para mantenimiento. El último robo fue este lunes, y quien se dio cuenta fue el intendente”.

Dolores García además señaló que en esta ocasión, los amantes de lo ajeno saquearon el laboratorio con el fin de llevarse las mesas en las que los alumnos realizan sus prácticas científicas, lo que se suma a los destrozos que ocasionaron en ventanas, puertas, protecciones, vidrios y ventanas.

En el robo del lunes los delincuentes se saltaron la reja, sin embargo en ocasiones anteriores los ladrones han hecho boquetes, al grado que hoy cuatro salones están parchados en sus paredes porque tenían boquetes.

“Hemos tenido casos en que hacen boquetes. Pero en esta ocasión se saltaron, el intendente y la secretaria llegaron para darle una vuelta a la escuela, pues ahorita no hay clases, pero no podían entrar porque habían atorado las puertas con palos.

En esta ocasión se robaron tablones, mesas que tenían los niños. De la dirección se llevaron todo lo que tenían y destrozaron puertas ventanas, se llevaron proyectores, teléfonos, proyectores, cables, cortaron cables, cortaron cabes de internet y cámaras y cubrieron las cámaras con las cortinas. Hicieron mucho destrozo. Dejaron la escuela sin nada”.

Presidenta del Comité de Padres de Familia lamentó que ni con las correspondientes denuncias ante la Fiscalía General del estado (FGE) las autoridades puedan detener los hurtos o aseguren a los responsables de los robos para que se haga justicia.

Los delincuentes atoraron la puerta principal con palos para evitar que personas ingresaran a la institución.

Los delincuentes saquearon los laboratorios de ciencias.

También rompieron las puertas para ingresar a los salones, dirección y laboratorios.

Se llevaron los proyectores.

En esta ocasión el robo ascendió a 70 mil pesos.