Decesos por COVID-19 no todos son de SJR

Llegan al IMSS también a atenderse por COVID-19 de otros estados o municipios aledaños

Por Josefina Herrera

Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, mencionó que ha estado muy pendiente con los informes del registro civil sobre las actas de defunción por COVID-19, que se han levantado y no todas son de sanjuanenses, ya que hay personas de otros lugares que se atienden en el Seguro Social del municipio.

En este sentido dijo que de acuerdo a la información brindada por el registro civil no se han levantando más de dos defunciones por COVID-19 en San Juan del Río a la semana, y sólo en el mes de junio fue cerca de siete personas que fallecieron, por lo que hay decesos que también se han dado en el IMSS de personas que se atienden ahí de otras partes aledañas al municipio fuera del estado.

“Debo decir algo, han fallecido personas en el IMSS de San Juan pero que no son de San Juan, aquí vienen a atenderse personas de Hidalgo, del Estado de México, entonces pues estaremos buscando desde luego en breve dar una información acerca de lo que se ha visto en el registro civil, pero no todas las defunciones por COVID-19 son de sanjuanenses, si no también tenemos gente de otros municipios aledaños de Querétaro, del Estado de México o de Hidalgo, otros de Huichapan, Polotitlán o municipios como Amealco o Tequisquiapan, Ezequiel Montes que se atienden en el IMSS, es ahí donde hemos encontrado defunciones pero de gente que no es de aquí”, así lo dio a conocer Vega Guerrero.

En cuanto a las cremaciones, dijo que algunas se realizan dentro del municipio y otras más en El Marqués, y se estipula en la acta de defunción que es muerte por SARS-Cov2, aunque está la duda porque muchos certificados hablan de neumonía atípica y la relacionan con los mismos síntomas.

En este sentido mencionó que en el registro civil se muestran las que están directamente vinculadas con el COVID-19 y ese es el número que se maneja.

Asimismo señaló que a través de cabildo se emitió el no cobro a los trámites de defunción de personas que están vinculadas al COVID-19.

“En cabildo emitimos el no cobro, son gratuitos los trámites de defunción de personas que están vinculadas al Covid, no se les cobra, entonces va como gratuidad por un acuerdo de cabildo, yo diría en lo que va de la pandemia se han apoyado cerca de 20 o 25 que vienen así completamente en los certificados de defunción con referencia SARS-Cov2″, agregó.

Finalmente comentó que ha habido fallecidos dentro del IMSS de San Juan del Río o en el Hospital General, pero otros más han sido trasladados al de Querétaro que han muerto allá pero está asentado que eran del municipio.