Restauranteros no resistirían otro cierre

Opera el 35 por ciento de aforo del 50 permitido

Por Josefina Herrera

Noticias

El sector restaurantero en San Juan del Río aún no ha logrado repuntar como se esperaba, ya que del 50 por ciento del aforo permitido, sólo están llenando 35 por ciento, por lo que su situación económica es muy crítica y otro cierre más terminaría con las pocas esperanzas de mantenerse activos.

Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo Queretano de Restauranteros A. C., dijo que la situación para ellos está siendo muy complicada, debido a que no está saliendo nisiquiera la suficiente fluidez o liquidez para mantener los gastos de operación y pagos a proveedores.

“Realmente las ventas como uno tenía la esperanza que iban a haber cierto consumo, la gente aún sigue prefiriendo no salir, y a pesar de todas estas restricciones y estas medidas, desafortunadamente tenemos la noticia de que los contagios van en aumento y eso nos pone en una situación crítica porque no estamos recuperando la fluidez o la liquidez, ya no tanto la utilidad sino la liquidez para poder mantener los gastos de la mano de obra y de los proveedores, entonces estamos en una situación ahorita difícil”, detalló Rosas Carapia.

Refirió que ellos siguen con mucho ánimo de seguir trabajando y con la esperanza de que puedan poco a poco irse recuperando, sin embargo ante el aviso a nivel nacional de que Querétaro regresaría a semáforo rojo y la posibilidad de cerrar nuevamente, ya no podrían resistirlo.

“Pues bueno entraríamos en una situación sumamente ya complicada y de hecho ya al término de este mes posiblemente haya más cierre de negocios, aun cuando ya están con las medidas y con la reapertura no nos está respondiendo como nosotros quisiéramos porque ha implicado un poco más de deuda y no te está dando ni siquiera la liquidez para poder solventar esos créditos, si ahorita nos dicen que tenemos que cerrar, bastante justificable la razón de cerrar por cuestión de la salud porque la salud va a ser siempre primero, pero imagínate nada más la situación económica, entraríamos totalmente en terapia intensiva y quién sabe cuántos podamos resistir o salir”, dijo.

De igual manera puntualizó que están buscando reforzar el servicio para llevar, porque sería este método que lograra salvarlos, sin embargo mencionó que en el municipio no hay la cultura suficiente para solicitar de estos servicios como en la capital, debido a que las personas prefieren acudir directamente al restaurante y disfrutar de todos los servicios que se les brinda al instante, por ello también ha sido muy complicado posicionarlo.

Finalmente dijo que es importante que todos los sectores y toda la ciudadanía en general entre en conciencia de que hay que cuidar la salud, porque la afectación económica es para todos y depende de ello poder salir adelante.