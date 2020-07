Busca Canacintra recuperar 4 mil empleos perdidos

Las empresas están luchando por mantenerse activas y recuperar todo lo perdido.

Por Josefina Herrera

Tras haberse perdido casi cuatro mil empleos en el municipio de San Juan del Río a causa de la pandemia, la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), está buscando distintas estrategias para poderlos recuperar, así lo dio a conocer el presidente de esta asociación, José Guadalupe Román Flores.

Aunque dijo que no es una tarea fácil, debido a que la mayoría de las empresas están pasando por una etapa muy difícil económicamente y deben recuperarse del gran bache en el que entraron, pero para la Cámara, su mayor preocupación es que se logren recuperar esos empleos perdidos.

“Yo creo que en cuanto al sector empiece a recuperarse podríamos llegar a las condiciones anteriores que eso es lo mínimo que esperamos, recuperar los más de cuatro mil empleos que se perdieron en este periodo, desgraciadamente creo que todavía estamos en un proceso de incertidumbre aunque ya reiniciaron las actividades pero vamos a emprender”, señaló Román Flores.

Mencionó que las empresas siguen luchando por sobrevivir y continuar activas con todos los lineamientos que las autoridades están solicitando, sin embargo el proceso de recuperación será largo.

Por otro lado indicó que siguen capacitándose y dando la difusión necesaria en cuanto a los procesos internos a seguir para prevenir contagios por el COVID-19, además que los colaboradores tuvieron que capacitarse por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y tomar la evidencia, aunque también algunos se enfrentaron a la dificultad de que no tenían acceso a internet o el equipo adecuado.

“Tuvimos capacitaciones a través de los portales del Seguro Social de los cuales todos estamos obligados a prepararnos y tomar la evidencia de que tomaron el curso en línea de la empresa, así como otros socios, algunos de nuestros colaboradores no tenían acceso internet o por el equipo de cómputo no se les dieron las facilidades, sobre todas las personas vulnerables que estaban en casa y que no tenían acceso internet, entonces se generaron las condiciones para que pudieran tenerlo”, detalló.

Asimismo dijo que a través de estas capacitaciones, los empresarios adecuaron sus áreas de trabajo y llevaron todo el proceso desde el control de entrada y salida, así como el porcentaje de trabajadores que deben de tener.

En cuanto a los colaboradores mencionó que también deben estar conscientes de los lineamientos que deben seguir y las medidas preventivas que deben tomar, sobre todo para que no haya ningún brote de contagios.

Finalmente refirió que hay empresas que por su número de empleados deben tener pruebas de COVID-19 disponibles por si alguno de ellos presentara los síntomas y para evitar cualquier situación de riesgo, pero hay algunas otras que sin tener la obligación de tenerlas, aún así cuentan con ellas para la seguridad de todos.