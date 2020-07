Pandemia provocó la pérdida de 18 mil empleos: CANACO

Por Jahaira Lara

Noticias

El contagio por el virus SARS CoV-2 es inevitable, pero disminuir el riesgo depende del cuidado que tenga la población, así lo reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, quien aseguró que se había trabajado con mucho cuidado la reactivación de los diferentes sectores.

Aunque lo más complicado de la reapertura de los sectores de comercio, servicios y turismo fue adecuarse a los nuevos protocolos, la mayoría de los negocios y empresas hicieron el esfuerzo por cumplir con las medidas sanitarias, consientes de que era la única forma de mantenerse abiertos y poder recuperarse económicamente.

Y es que de marzo a mayo se reportaron 18 mil empleos perdidos por parte de los sectores que representa la cámara, más del 90 por ciento de los de 20 mil agremiados reportaron afectaciones económicas y del tres al cinco por ciento de las unidades económicas no lograron sobrevivir.

Sin embargo, a casi un mes de la reapertura de los sectores no esenciales en el estado, luego de que Querétaro pasará al color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico, el pasado viernes se dio a conocer que la entidad regreso al color rojo tras el incremento en contagios; lo que podría representar importantes afectaciones para los sectores productivos, ante el riesgo de regresar al confinamiento.

Hasta la semana pasada, Canaco había reportado 45 comercios que han sido clausurados, tres de ellos agremiados a la cámara, por deficiencias en el control, tanto por no cumplir en el tema de aforo, de no cumplir con el uso de cubrebocas y no tomar la temperatura; por lo que reiteró que los agremiados han cumplido muy bien.