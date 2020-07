Reactivación se dio antes de tiempo: Dr. Rojas Zetina

La reactivación se dio antes de tiempo, considera el médico

Por Josefina Herrera

Noticias

Víctor Rojas Zetina, médico cirujano, dijo que es necesario otro confinamiento, debido a que se abrieron las puertas antes de tiempo y los contagios por el COVID-19 está latente y van de manera acelerada, además de que muy pocos son los que realmente se cuidan a sí mismos y a los demás.

El también ex secretario de salud en el estado, mencionó que la ciudadanía no está siendo consiente de la gravedad del virus y del cuidado extremo que se debe tener para no contagiarse, ya que este es un virus más potente que el de la influenza y el daño que puede causar es irreversible.

“Yo sí haría un llamado a la sociedad en general en que seamos honestos y que por primera vez en la vida nos autocritiquemos, a quién queremos hacerle daño, a quien queremos afectar y a quién queremos llevar a la muerte, eso es muy importante, la gente no le entra todavía”, destacó Rojas Zetina.

Además dijo que la potencia del virus está afectando de tal manera que no respeta ya ni edades, puesto que no es como se decía en un principio que solo a adultos mayores o von enfermedades crónicas, sino también están resultando recién nacidos.

En este sentido comentó que aún hay mucha gente incrédula que manifiesta que es obra del gobierno, e hizo referencia de cuatro pacientes en particular que de viva voz así lo manifestaron, y que de ellos uno lamentablemente ya murió y los otros se encuentran en terapia intensiva por COVID-19.

“Esto no es un juego, es una pandemia, una enfermedad muy difícil que llegó para quedarse, este es un virus que llegó para quedarse, que nuestra única esperanza sería en un tiempo mediano la aparición de alguna vacuna porque si ya nos acostumbramos al virus de la influenza, acostumbrémonos a su papá que este es más grandote”, añadió.

Asimismo indicó que hay muchas personas que son asintomáticas y no se dan cuenta que son portadoras del virus, por lo que van regándolo y así es como la propagación del COVID-19 no se detiene.

“El virus yo les digo que es como los piojos, tú no traes un solo piojo, como paciente portador es un sinnúmero de piojos y lo vienes a regar, entonces a cada gente que le está regando los piojos van a ser los portadores y posteriormente y padecerlo de manera importante”, refirió.

Por tal motivo explicó que sería importante que se regrese al confinamiento, porque aún no se ha pasado la peor etapa, pero sobre todo seguir con las recomendaciones sanitarias para la protección personal y la de los demás, ya que de no ser así cada vez irá en un amento considerable el número infectados y peor aún de fallecimientos.

Mientras tanto refirió que es importante que como sector salud siempre se hable con la verdad porque si no resultaría contraproducente para la sociedad en general.