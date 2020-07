Supera SJR los 300 casos de COVID-19

Por Josefina Herrera

De acuerdo al último reporte emitido por la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro, San Juan del Río llegó a los 301 casos por COVID-19, mientras que registra 38 defunciones, aún hay 12 más sospechosos.

Cabe señalar que en los últimos días, los casos que se han presentado en el municipio han incrementado de manera considerable, ya que en 20 días se han registrado 84 casos positivos, mientras que de junio a julio fueron 106 casos.

Otro de los municipios que se ha acelerado en casos positivos es Pedro Escobedo, ya que registra 67 casos confirmados, por lo que en dos meses se han presentado 52 casos y ya suman nueve defunciones, colocándose en el segundo lugar dentro de la región 2, hay cuatro más por confirmar.

El municipio de Tequisquiapan, registra 37 casos confirmados, 10 defunciones y sólo hay uno como sospechoso.

Mientras que Colón rebasó en casos a Tequisquiapan, ya suma 40 casos positivos y cinco defunciones, por el momento no hay casos sospechosos.

Amealco se ha mantenido en 11 casos, siendo uno de los municipios que ha logrado mitigar los contagios, continúa con cuatro defunciones, y hay dos sospechosos.

Las autoridades estatales han determinado que las actividades consideradas como esenciales no se van a detener, esto luego de que Querétaro fuera colocado en semáforo rojo por el gobierno federal, sin embargo, estarán reforzando medidas de seguridad sanitaria y analizando la situación en cuanto al balance de contagios para poder seguir tomando decisiones, ya que han manifestado que no desean que los Hospitales lleguen a saturarse y no haya suficientes camas o respiradores para dar la atención adecuada.

Por tal motivo la ciudadanía debe seguir tomando las medidas preventivas dentro del entrenamiento social para evitar contagiarse y que el virus siga propagándose, de tal forma que el estado caiga de nuevo en cuarentena.