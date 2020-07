Tianguis de Visthá opera en la ilegalidad

Tianguis de Visthá y Pueblo Quieto no está registrado ante municipio.

Por Josefina Herrera

Tras la denuncia que hicieron algunos ciudadanos del tianguis que se colocó este domingo entre la comunidad de Visthá y Pueblo Quieto, debido a que no contaban con filtros sanitarios, ni seguridad, y la mayoría de la gente que acudió, sin cubre bocas, Fernando Ferrusca Ortiz, secretario de gobierno en San Juan del Río, señaló que es un tianguis que no está registrado ni autorizado por el municipio.

“Lo voy a poner entre comillas es un tianguis del cual pasé hace unos días, ya lo reporté al secretario de Finanzas de quien dependen la dirección de inspección, corresponderá a ellos y revisar junto con Protección Civil primero por los permisos del tianguis, yo no tengo dentro los registros que hay de tianguis que estén autorizados como un tianguis, ellos deberán determinar que es lo conducente en ese caso”, determinó el secretario de gobierno de San Juan del Río.

En este sentido dijo que ante la situación que se está viviendo por el tema del COVID-19, es responsabilidad de cada ciudadano cuidar de su salud, ya que hay tres medidas importantes que deben considerarse, como es el distanciamiento social, el uso de cubre bocas, y el lavado frecuente de manos, esto tras notarse que quienes acudían al tianguis no estaban tomando estas tres recomendaciones fundamentales de la prevención.

“Desafortunadamente ya hay casos de gente incluso que yo conozco, que decía que no creía, que no usaba cubre bocas y uno de ellos hasta está entubado en el hospital, entonces no es un juego, es un tema de verdadera responsabilidad personal, como lo hemos dicho siempre, no esperemos a que seamos nosotros o algún ser querido el que esté en unas circunstancias difíciles para decir que ahora si creemos y no querernos cuidarnos y proteger”, reiteró Ferrusca Ortiz.

En cuanto a las sanciones por no usar cubre bocas, dijo que por el momento y de acuerdo a lo que dictó el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, no se va a considerar esa posibilidad, por lo que en estos momentos depende mucho de la ciudadanía para tomar las medidas que desde siempre se han mencionado y sobre las mismas protegerse de un posible contagio.

Mencionó que esta es más una cuestión personal y de conciencia, por lo que será importante que cada ciudadano cuide de su salud y la de los demás para evitar que se siga propagando el virus.