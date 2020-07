Condiciones laborales del personal de salud son lamentables: Karina Careaga

Por Leticia Jaramillo

Noticias

No obstante, los aplausos y reconocimientos al personal de salud, sus condiciones laborales son lamentables; son los que están al frente de la batalla en contra del COVID-19 y en algunos casos, luego de ocho años de contratos temporales, no han obtenido su base y no cuentan con los insumos necesarios para desempeñar su trabajo, declaró la diputada Karina Careaga Pineda.

En la Sesión ordinaria de Pleno la legisladora del PRI externó un extrañamiento al secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, ya que durante la pandemia ha habido acciones, decisiones y omisiones. Y aunque diario se reconoce al personal de salud en redes sociales y en todos lados, es solo en el discurso, pues sufre en carne propia las decisiones de sus jefes al no contar con los insumos para el desempeño de su trabajo en condiciones de seguridad.

Recordó que ante la falta de insumos y de materiales para protegerse de cualquier probable contagio, los trabajadores de la salud han tenido que recurrir a instancias federales para que se revisaran sus derechos laborales, logrando el amparo de la justicia laboral, y esto obligó a autoridades locales dotarlos de los insumos necesarios.

“Fuimos testigos de que las autoridades dijeron que el Hospital del Niño y la Mujer no atendería casos de COVID-19”, pero el primero de abril, el secretario de Salud dijo que sí debía atender a pacientes, lo que trastocó el desarrollo de las actividades en este nosocomio, sobre todo porque ahí no hubo reconversión y, por ende, no se hicieron las adecuaciones necesarias en términos de insumos y equipo para la protección del personal.

Expresó que tal situación provocó la inconformidad de los trabajadores y luego las represalias por parte de las autoridades del sector salud, llevando a cabo cambios de adscripción a los inconformes y violentando sus derechos laborales que fueron ignorados por las autoridades.

La diputada Karina Careaga preguntó: ¿para cuándo la reforma al Código Penal a favor del personal de salud? Así se leía en la pancarta que mostraba durante su enérgico posicionamiento en la tribuna del Poder Legislativo, donde arremetió contra el secretario de Salud.

“Es muy importante que los trabajadores del sector salud cuenten con certidumbre laboral, ya que son ellos quienes están al frente de esta batalla en contra de la pandemia que azota a nuestro país, y a pesar de que en los medios los felicitamos y pedimos aplausos, en la realidad ocurren hechos lamentables que violan flagrantemente sus derechos laborales”, finalizó la diputada Karina Careaga.