Suspenden 40 comercios por no acatar medidas sanitarias

Los operativos en negocios son frecuentes para revisar que cumplan con medidas sanitarias.

Por Josefina Herrera

Roberto Domínguez Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en San Juan del Río, dijo que en este periodo de reactivación, se han suspendido a cerca de 40 comercios por incumplir con las medidas sanitarias.

“Tenemos conocimiento de que son más de 40 los comercios que han sido suspendidos o que ya reaperturaron algunos de ellos, pero que, bueno incumplieron con las medidas sanitarias, a lo mejor porque no tenían su registro ante el Covaap, o no estaban utilizando cubre bocas, o que tenían un aforo mayor al que estaba permitido en su registro, pues bueno son algunas de las razones por las cuales se les ha suspendido, esto no genera algún costo económico para ellos, es solamente la suspensión”, detalló el presidente de CANACO en San Juan del Río.

Dijo que los recorridos por parte de las autoridades sanitarias continúan, por lo que es importante que los establecimientos sigan con todas las medidas marcadas para evitar caer una suspensión, ya que ante el tiempo que estuvieron cerrados, lo peor sería que les volvieran a tener que cerrar por incumplimiento.

Además recordó que el cambio al semáforo naranja no quiere decir que el virus ya no exista, por lo que ahora que hay más actividad económica deben extremar precauciones y aún más ante la posibilidad de cerrar nuevamente los negocios por la elevación de contagios.

Informó que también se han generado alrededor de cinco clausuras por parte del municipio, pero éstas son debido a que incumplen con la licencia de funcionamiento porque no estaba vigente o estaban vendiendo fuera de horario permitido, y en éstas si genera un costo, por lo que también es importante que estén cumpliendo con todo al pie de la letra.

“Por parte de la Cámara de Comercio seguimos dando capacitación y haciendo hincapié en que todavía esta situación no termina, en cada oportunidad que hay estamos mencionándolo aunque ya parezca que estamos en una normalidad total, incluso el mensaje que dan muchos gobiernos es ése que ya todo está en la normalidad y cosa que realmente no está sucediendo”, refirió Domínguez Hernández.

Ante esta situación dijo que deben ser muy cuidadosos en los entornos en donde se exponen, ya que los mismos comerciantes no están respetando o dejaron de hacerlo y se ve más flexibilidad.

Finalmente dijo que como Cámara de Comercio siguen haciendo reuniones virtuales y publicando diversa información para hacer conciencia de la situación que se está viviendo todavía a nivel nacional.