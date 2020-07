Cirqueros salen a la calle a buscar sustento

-Llevan cuatro meses parados en San Juan del Río

Josefina Herrera

Noticias

Uno de los sectores que también se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, son los centros de espectáculos, y entre ellos están los circos, y ante la falta de empleo, tienen que salir a las calles a buscar ingresos para sobrevivir.

Tal es el caso del Circo Diani’s que se quedó varado en el municipio de San Juan del Río, tras el inicio de la contingencia, por lo que ahora buscan distintas alternativas para generar ingresos debido a que no pudieron continuar con su espectáculo.

Arturo López Valle, uno de los integrantes de este Circo, comentó que la situación económica se ha puesto difícil para ellos, puesto que llevan cuatro meses parados en esta localidad y dependen totalmente de esa fuente de trabajo, por lo que han buscado realizar distintas actividades pero no ha sido lo mismo.

“Dependemos del Circo más que nada, y ahorita hemos estado haciendo varias actividades pero no es lo mismo que como estamos acostumbrados, a que el público llega uno hace la función y ya, y ahorita todo cambió radicalmente”, refirió López Valle.

A Arturo López Valle se le ha visto por las calles voceando y vendiendo los típicos productos que ofrecen en el Circo, para de alguna manera poder regresar con algo de dinero para su familia, además dijo que también salen a vender fruta y todo lo que sea posible para sobrevivir, “andamos vendiendo desde las cinco a las siete u ocho de la noche, y ahora sí que lo que caiga es bueno”, comentó.

Mencionó que afortunadamente si han estado recibiendo apoyo por parte de la ciudadanía, quienes les acercan algo de alimento pero no es suficiente, aunque si lo agradecen, pero no están seguros cuando cambie la situación, debido a que todo es incierto.

Asimismo dijo que están instalados en un predio por Santa Cruz Nieto porque ante la llegada del COVID-19, de ahí ya no se pudieron mover, sin embargo refiere que ya les pidieron el lugar donde se encuentran, argumentando que ya lo vendieron, por lo que les preocupa a dónde moverse debido a que les implica otro gasto y tienen que poner gasolina y diésel.

López Valle, informó que aunque es una sola familia, dentro de ella hay siete familias con tres o cuatro integrantes cada una, por lo que si han estado batallando para poder alimentarse todos, además de que no son los únicos, puesto que hay otros circos más en el municipio con la misma situación.

Mencionó que los mismos empleados que ayudan a armar y desarmar también están en búsqueda de trabajo porque ha estado difícil también para ellos, y más aún como no son de esta localidad les niegan el empleo.

Ante esta situación pide el apoyo de las autoridades, ya que menciona que no se les ha brindado debido a que no son de aquí, pero no esperan que sea mucho, sino simplemente algo que les ayude a salir adelante en lo que pasa esta situación, debido que apenas les está alcanzando con lo que sacan de sus ventas.

“El circo es muy noble nunca nos ha dejado sin comer y todo eso, pero ahorita sí está difícil, nosotros dependemos de la gente, de que haya eventos, de que haya esto o lo otro, y ahorita me imagino que también la gente tiene ganas de divertirse y la verdad que sí está duro”, finalizó.