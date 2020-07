Exhortan a revisiones en tiempo

Diego Armando Rivera

Cuidadores deben monitorear constantemente estado de salud

La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón, llamó a la población a evitar solicitar atención médica de manera tardía cuando se tiene alguna infección respiratoria aguda.

Recordó que cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19 debe ser adecuadamente monitoreado por sus cuidadores para evitar que empeore su estado de salud antes de llegar a una unidad médica.

“Es importante que nos ayuden a recordarle a la gente que el Call Center sigue funcionando y que pueden llamar para que reciban información y, sobre todo, tengan presentes los signos de alarma, para que no nos esperemos a acudir de manera tardía a una unidad médica”.

Recordó que este cuidado debe darse particularmente entre aquellas personas con alguna comorbilidad, pues los servicios médicos para ellos no se han detenido.

“Sí tenemos una enfermedad crónica no transmisible, como diabetes, hipertensión, alguna cardiopatía, por supuesto, las personas con insuficiencia renal, que ese es otro servicio que no se ha dejado de dar, la cuestión de las diálisis ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque son padecimientos que no pueden esperar”.

Por eso, dijo, es importante “que no abandonen su tratamiento, que haya un buen apego al mismo, con todos los componentes, tanto el farmacológico, como el no farmacológico”.

“Reiterar que hasta el momento no hay otro mecanismo que nos ayude a mitigar la transmisión, más que el apego estricto a todas las medidas preventivas”.

Finalmente, a las personas sanas, les pidió ser promotores del cuidado a la salud.

“Los que pudieran no tener algún padecimiento, pues que nos volvamos en promotores del autocuidado a la salud, con las medidas preventivas que siempre hemos estado insistiendo y, por supuesto, reiterar la importancia del uso del cubrebocas en los espacios públicos donde no podemos controlar la sana distancia y el lavado de manos frecuente”.