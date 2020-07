Mejora 4.5% renovación de licencias

La mayoría de establecimientos ha cumplido pese a contingencia

Por Josefina Herrera

Noticias

Itzcalli Rubio Medina, secretario de Finanzas en el municipio de San Juan del Río, señaló que se ha tenido gran respuesta en la renovación de licencias de funcionamiento pese a la contingencia.

Cabe señalar que el plazo para renovar la licencia se amplió al 30 de junio, por lo que señaló que se elevó un 4.5 por ciento, a diferencia del año pasado.

“Recordar que ampliamos el plazo hasta el 30 de junio, se renovaron más licencias que el año pasado, se elevó un 4.5 por ciento más que el año pasado, lo cual quiere decir que es muy bueno, y que hemos venido avanzando desde que se tomó la administración desde hace cinco años”, declaró el secretario de Finanzas.

En este sentido mencionó que es común que cada año falten comercios por renovar su licencia, sin embargo ha ido en aumento desde que se encuentra esta administración al frente, lo que les ha traído una buena respuesta.

Destacó que a pesar de que hay contingencia y el tema económico se complicó para la mayoría de ellos, sí han cumplido con la renovación de su licencia de funcionamiento, lo cual habla de que hay buen interés por parte de la ciudadanía para regularizarse.

“Este año pese a este tema que nos está tocando ahora abordar ha sido un tema que no se nos ha caído en cuanto a licencias de funcionamiento, siempre cada año es regular y hay algunos que por alguna u otra situación no pueden hacer su renovación de la licencia pero hoy tenemos más comercios al corriente que el año pasado, tenemos menos comercio no regularizado que el año pasado, entonces es lo que me gustaría destacar en el ámbito de la normalidad”, comentó Rubio Medina.

Además dijo que siempre pasa que alguien se atrasa pero en promedios estadísticos están un poco mejor del cierre de 2019.

También señaló que es difícil determinar en sí cuántos han incumplido al no renovar, debido a que ha habido cierres de negocios, sin embargo aplauden a quienes sí se acercaron a ponerse al corriente.