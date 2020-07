Negocian apoyo a sanjuanenses afectados por retén

Decenas de queretanos se han visto afectados económicamente por programa “Hoy no circula” de Hidalgo

Por Josefina Herrera

Erick Juárez Luna, regidor presidente de la comisión de Movilidad y Transporte en San Juan del Río, señaló que se encuentran en negociación con autoridades del municipio de Huichapan, debido a que varios sanjuanenses se han visto afectados por los retenes implementados por el Estado de Hidalgo a través del programa “Hoy no circula”.

A través de reunión con el secretario general del Ayuntamiento de aquel municipio, Rogelio Hernández Ramírez, expuso que decenas de automovilistas queretanos se han visto afectados y por lo cual sus unidades han sido remitidas a los corralones por infringir el programa, que está formalizado dentro de sus operativos para hacer respetar las medidas de seguridad sanitaria tras el COVID-19.

Por tal motivo Hernández Ramírez se comprometió a hacer llegar las inconsistencias que han afectado a los queretanos y en especial a los ciudadanos de San Juan del Río, que por cuestiones laborales tienen que ingresar al estado de Hidalgo, por lo que se espera que las peticiones sean atendidas y se genere una mejor solución.

“Sabemos que es un tema del gobierno estatal el programa hoy no circula, sin embargo buscamos que sean las autoridades de Huichapan quienes acerquen nuestras peticiones al Gobernador Omar Fayad Meneses, en donde una de ellas es que, en lugar de infraccionar de esa manera a los automovilistas queretanos, se les solicite retornen a su lugar de origen, haciendo un llamado de atención y en caso de reincidir ya se tendrían que tomar las acciones pertinentes”, indicó Juárez Luna.

Mencionó que está de acuerdo que es una medida necesaria de prevención contra el COVID-19, pero sin duda está afectando los bolsillos de los sanjuanenses que tienen forzosamente que realizar en el vecino estado, además de que es necesario que únicamente sean retornados y no de inmediato suban su vehículo a la grúa, el cual además ya está listo en el lugar para el arrastre.

También indicó que muchos ciudadanos sanjuanenses desconocen del programa del “Hoy no circula” de Hidalgo, por lo que es importante que primero lo den a conocer a los automovilistas, reciban un llamado de atención y los retornen, pero no continuar afectándolos económicamente.

Además dijo que ya son varios los ciudadanos que se quejan que pretenden “arreglar su situación” de manera personal, “uno de los ciudadanos que se acercó a solicitar el apoyo, narró que al circular por la carretera Palmillas-Huichapan, al entrar por la comunidad de El Carmen, se topó con un retén de policía Estatal de Hidalgo quien le marcó el alto, al mismo tiempo que se le indico que su vehículo sería remitido al corralón sin dar mayor explicación”, comentó.

Juárez Luna dijo que es importante que antes de acudir al vecino país revisen el programa de “Hoy no circula”, para que eviten pasar por esta situación y sobre todo no sean afectados en su economía en lo que se llega a un arreglo con las autoridades de Hidalgo.

Finalmente informó cómo está señalado el calendario “hoy no circula” del Estado de Hidalgo, por lo que se maneja de la siguiente manera: Lunes, Miércoles y Viernes, no circulan aquellos vehículos con terminación en número par, al igual que el primer, tercer y quinto domingo de cada mes; así mismo los automóviles con terminación en non, dejaran de circular los días Martes, Jueves y Sábado, al igual que el segundo y cuarto domingo del mes.