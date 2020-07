Sin resolver problema de gasera

Habitantes de San Pedro Ahuacatlán abren consulta ciudadana para recabar firmas

Por Josefina Herrera

Noticias

Este domingo vecinos de la comunidad de San Pedro Ahuacatlán, entre pancartas llevaron a cabo una consulta ciudadana, en la que solicitaban a los habitantes firmas para poder llevarlas al ayuntamiento de San Juan del Río e impedir que sea instalada una gasera que se encuentra cerca de un kinder.

Cabe señalar que anteriormente ya habían manifestado esta inconformidad, debido a que señalan es un riesgo para la salud de los pobladores, sin embargo por parte del municipio no se les ha brindado una solución.

“Nos estamos dando a la tarea de recabar nuevamente firmas porque nos revocaron las primeras que nosotros les presentamos por el hecho de que supuestamente son falsificadas y aparte no las acreditamos”, refirió María Teresa Pérez Rivera, habitante de San Pedro Ahuacatlán.

Asimismo indicó que han recurrido a varias instancias para que les den una solución pero no logran nada, y de ahí viene su preocupación para los habitantes, debido a que cientos familias correrían peligro en su salud en caso de que termine por instalarse la gasera.

“Estas mesas que estamos nosotros realizando es para que ellos no nos pongan trabas en el camino y nos digan bueno de quién son las firmas, entonces nos estamos dando en la tarea de que las personas hagan una pequeña encuesta de que si ya sabían que se iba a instalar esta gasera, si ellos saben el riesgo que implica y si están de acuerdo o no, y por lógica toda la comunidad no está de acuerdo, y a la vez le estamos pidiendo una copia de su credencial de elector para poder acreditar el nombre y la firma y para que el municipio no nos ponga trabas”, detalló la habitante de la comunidad.

En este sentido dijo que están dispuestos a manifestarse por todos los medios posibles hasta lograr que les hagan caso, ya que incluso tuvieron la cercanía con dos regidores debido a que aún no pasa por cabildo, pero también tuvieron una negativa de apoyo.

Los vecinos de San Pedro Ahuacatlán también indicaron que estarían apoyando a la comunidad para impedir que se siga construyendo el tramo carretero de esa zona, ya que no hay ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades y no se dan cuenta del riesgo que ellos están corriendo.

Dentro de esta labor también había la presencia de niños con el objetivo que se den cuenta del riesgo primordial que ellos están corriendo y que no está siendo atendida su denuncia.

Además indicaron que ya se instaló una gasolinera cerca y con la gasera sería como colocarles una bomba, y lo que quieren evitar es que ocurra una tragedia que se pueda lamentar.

“Está el kínder, qué quieren otro ABC, o quieren que haya otro San Juanico que explote aquí con la gasera y con la gasolinera, o sea no es posible que las autoridades no vean la gravedad del asunto, que ellos quieren sentarse ahí nada más por su poder que tienen y el dinero”, agregó Elvira Reséndiz González.

Finalmente manifestaron los habitantes que por parte de la delegada de la comunidad tampoco están recibiendo ningún apoyo, por lo cual quieren se retire del cargo que tiene debido a que no está cumpliendo con sus funciones.