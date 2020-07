Promueven artesanías en línea

Ha dado un resultado positivo para los artesanos

Por Josefina Herrera

Noticias

Ante la dura crisis económica que enfrentaron los indígenas artesanos en San Juan del Río, encontraron como alternativa colocar sus productos a través de redes sociales, lo cual les ha funcionado positivamente.

La regidora presidenta de Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas en San Juan del Río, Susana Águila Flores, indicó que después de que estuvieron paralizados por casi cuatro meses, estuvo apoyándolos para subir sus productos por grupos sociales y afortunadamente han tenido buen resultado, lo cual ha ayudado a que este grupo no resultara tan afectado.

“Sí ha funcionado un poquito y aparte hemos estado vendiendo en línea, también anunciando sus productos, la gente se ha comunicado con ellos, yo lo hacía no con muchas esperanzas pero me dicen ellos, sí me han llamado, sí he vendido y ha venido gente de Querétaro a comprarme y pues qué bueno no”, mencionó la regidora.

Asimismo dijo que ante la crisis que ha dejado la pandemia, de alguna manera ha estado apoyándolos en que logren colocar sus productos, ya que varios programas se detuvieron, como por ejemplo las ferias que tenía programada la dirección de cultura, y ha sido importante no dejarlos desamparados.

“Están detenidas no canceladas, pero si no sabemos para cuándo, entonces realmente sí ha sido una afectación muy grande para los artesanos con todo lo que pasó, pero igual yo creo para todo el comercio en general y entonces tendremos que irnos adaptando a la nueva realidad y a lo que va necesitando la gente”, dijo.

Mencionó que la ciudadanía debe acercarse a ellos y consumir lo local, ya que no sólo se habla de productos artesanales sino también de productos de comida y hierbas, además de que se innovaron con los cubre bocas.

“Invitar a la gente a que si tienen que hacer algún presente o algo pues que recurran a nuestros artesanos, son cosas hermosas las que ellos hacen y es una manera de apoyarlos, de mover esto y que se vaya reactivando la actividad económica, entonces ellos tienen cosas muy bonitas que podemos regalar o que podemos comprar, ahorita con la necesidad del coronavirus los cubre bocas bordados que nos lleva a la necesidad de consumir lo local”, agregó.

Finalmente mencionó que de esa manera se va a ir reactivando la economía y al mismo tiempo apoyar a esta comunidad indígena, que no sólo vende artesanías sino también comida y hierbas naturales, por lo que es importante ir rescatando lo local.