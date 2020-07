Continúan las fuertes lluvias

Habrá presencia de grandes precipitaciones durante toda la semana

Por Josefina Herrera

Noticias

Esta semana se han registrado fuertes lluvias en el municipio de San Juan del Río, las cuales han sido debido a los remanentes del huracán de Hanna en la Mesa del Norte, por lo que se prevé que estas precipitaciones continúen al menos hasta el viernes.

Además las autoridades de Protección Civil informaron sobre la presencia de canales de baja presión en el interior, oriente y sureste del país, así como tres ondas tropicales en el sureste y occidente de la República.

Ante estas mediciones durante la semana habrá presencia de lluvias fuertes en la mayor parte del estado, por lo cual las unidades de emergencia se encuentran realizando distintos recorridos para prever cualquier situación de riesgo.

En lo que corresponde al municipio varias zonas de la ciudad y de algunas comunidades se han visto afectadas con considerables encharcamientos, e incluso coches varados debido a la intensidad de la lluvia, además de que se han registrado percances automovilísticos debido a la humedad del asfalto.

La dirección de Protección Civil ha estado monitoreando en el transcurso de la semana como se han ido presentando estas precipitaciones y la acumulación del agua en avenidas principales y colonias, así como en las comunidades del municipio, por lo que han solicitado a los automovilistas que manejen con su debida precaución y estén atentos a la presencia de estas lluvias para no arriesgarse.

De acuerdo a los reportes que se tuvieron el día de ayer, en algunas zonas hubo gran acumulación de agua, tal fue el caso de la zona del Puente de la Historia, por lo que los vehículos transitaban lentamente para evitar quedar varados, así como el cierre de accesos al río y otras zonas que registró un nivel alto.

Ante la presencia de lluvias fuertes que se han presentado en estos días, la dirección de Protección Civil exhorta a los ciudadanos a tomar precauciones y ante cualquier emergencia, de inmediato reportarlo al 911, mientras tanto estarán informando a través de los canales oficiales cualquier información que pueda contribuir al bienestar y seguridad de la población, así como realizar recorridos para auxiliar cualquier acontecimiento imprevisto.

En esta situación recomiendan evitar salir de su domicilio si no hay necesidad para no exponerse; en caso de transitar en vehículo manejar con precaución, mantener la debida distancia y no excederse en velocidad; evitar resguardarse en árboles, espectaculares y postes con cables de electricidad; no estacionarse o evitar transitar por ríos, presas o corrientes de agua, así como solicitar una costalera para resguardar tu zona en caso de emergencia.