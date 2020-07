No dudará en parar actividades:FD

Diego Armando Rivera

Ante el incremento de personas infectadas en el estado de Querétaro por COVID-19, el gobernador Francisco Domínguez Servién advirtió que su administración “no dudará en volver a parar las actividades”.

El mandatario estatal se refirió al corte compartido por la Secretaría de Salud este miércoles, en el cual se confirmaron 70 nuevos enfermos y siete personas perdieron la vida a consecuencia del coronavirus.

Ante esos datos, el mandatario estatal publicó en sus redes sociales que el entrenamiento social permitirá aprender a vivir con el virus sin contagiarse, por lo que reiteró el exhorto para reforzar y cumplir con las medidas sanitarias.

“En Querétaro se registró un aumento en los casos de COVID-19. Por ahora no lo haremos, pero de ser necesario, no dudaremos en volver a parar actividades. Debemos reforzar y cumplir con las medidas sanitarias. No es cuestión de números, son vidas humanas. Regresar depende de todos” señaló Domínguez Servién.

En un posteo previo, también recordó que, como parte del reforzamiento de la estrategia para detectar casos positivos a tiempo, se comenzó a hacer pruebas a domicilio en el municipio de Querétaro a través de su programa Médico en tu Calle, por lo que pidió a la población llamar a su Call Center, al 442 101 52 05, en caso de presentar alguno de los síntomas relacionados al COVID-19.

“Hoy la vocería organizacional de COVID-19 nos detalla la estrategia implementada, en el municipio de Querétaro, para detectar a pacientes de sectores vulnerables, que presenten síntomas”.

Al respecto, la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón reconoció que en la medida que haya más tomas de muestras se incrementará el número de casos positivos y por ello resulta más complicado que exista un aplanamiento de curvatura; sin embargo, es cuestión de tiempo para conseguir la estabilización de los indicadores.

“¿Cuánto tiempo se podría mantener este ascenso? la verdad es que va a depender de cuánto tiempo podemos sostener la dinámica del monitoreo. Ustedes escucharon la declaración del Mtro. Luis Bernardo, quien refería que empezábamos con la propuesta de las siete mil 500 muestras, más lo que se hace de forma habitual (…) la expectativa es que vayamos hacia arriba y mientras sigamos buscando casos, la tendencia será ascendente”.