Pide Elsa Méndez no se politice la pandemia

Por Leticia Jaramillo

Noticias

Sobre la forma en que se ha manejado la pandemia en el estado la diputada Elsa Adané Méndez Álvarez lamentó que el tema se politice, tal pareciera que no hay tema de qué hablar y desgraciadamente en este problema de salud todo es golpeteo, por lo que pide no se politice y no se utilice como herramienta de división en el país.

Lamentó que lo que sale a relucir todos los días es señalar quién hace bien las cosas y quién se equivoca. “A todos nos tomó por sorpresa y dependiendo de cómo le va a cada quien, es como se dice si han sido buenas o malas las decisiones que se han tomado”.

Sin embargo, dijo que politizar el tema no ayuda, es necesario ser más propositivos; si algo no funciona hay que proponer de qué manera sí funciona, desde el Senado de la República o desde cualquier otra instancia, sin estar cayendo en descalificaciones para ver quién se equivoca, si el gobierno federal o el estatal.

Lamentablemente, hay personas que han tenido daños en su economía y en su salud. Como diputada ha presentado exhortos y propuestas, pero el escenario al que se enfrenta tampoco ha sido fácil, buscando el apoyo de los demás diputados.

A manera de ejemplo recordó que ingresó un exhorto para que no se pagara la luz durante la contingencia, pero la iniciativa tiene mes y medio en la comisión de Desarrollo Económica y Comercio del diputado Mauricio Ruiz, sin que se haya analizado, no hay voluntad. Y cuando no existe voluntad de las diferentes fuerzas políticas o de los diputados, resulta muy difícil avanzar.

Como diputada puede presentar iniciativas para ayudar a minimizar los costos de la pandemia, y ese sería su trabajo, hacer lo posible sin estar pegando o echando culpas porque eso no le ayuda al país. Si dentro de sus posibilidades puede seguir entregando apoyos alimentarios y becar a los jóvenes, lo va a seguir haciendo; en lugar de decir que algo está mal hay que hacer algo, insistió.

Mencionó finalmente, que hay sectores que particularmente se han visto muy afectados, como las personas del medio artístico que no tienen fecha de regreso. Por ello presentó un exhorto para que se les apoye, pero no es suficiente y decidió destinar un recurso para ellos; en respuesta los artistas se comprometieron hacer presentaciones virtuales.