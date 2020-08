Sin registro de casos COVID en indígenas de SJR

Pide regidora extremar precauciones en salud ante relajación de ciudadanos

Por Josefina Herrera

Noticias

La regidora de la comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas de San Juan del Río, Susana Águila Flores, dijo que en el municipio no se tiene registro de algún indígena contagiado por COVID-19, luego de darse a conocer que en Amealco ya habido quienes han padecido el virus dentro de este grupo.

Señaló que aunque no hay indicios, si ha recibido reportes de que en algunas comunidades no se están extremando las precauciones necesarias para evitar un contagio de Coronavirus, por lo que hace un llamado a la ciudadanía para que no se relaje.

“Hasta ahorita no hemos tenido información de ninguno que se haya contagiado, pero sí hemos sabido que en algunas comunidades de aquí del municipio las personas andan sin cubre bocas, me habló la semana pasada una persona de Loma Linda para decirme que el gobierno ponga más atención porque allá la gente anda sin cubre bocas, (…) las comunidades me decían de Loma Linda y esa misma persona me dijo que él porque tiene familiares en Cazadero va para allá con frecuencia y me dijo es la misma situación”, mencionó Águila Flores.

Indicó que hay una parte considerable de la población que se ha visto muy relajada y escéptica ante el tema del COVID-19, sin embargo cada vez son más cercanos los casos que se saben de que ya contrajeron el virus, por tal motivo no deben bajar la guardia ni esperar a que le toque para poder creer cuando ya pudiera ser tarde.

“Ya los casos de COVID son más cercanos a uno, yo ya tengo vecinos con COVID-19, tengo conocidos que tiene la enfermedad, que se han infectado y todo, ahorita es cuando debemos extremar, no debemos relajar las normas, debemos seguir usando el cubre bocas, todas las indicaciones que nos han dado, cubre boca, lavado de manos, desinfección de manos, a la distancia, no salir si no tienes nada que hacer afuera”, aseveró la regidora.

Lamentó que en el municipio de San Juan del Río haya concluido el programa de Vigilante Ciudadano, ya que ahora es cuando más deben estar pendientes del comportamiento de la gente, debido a que se observa más movimiento en la calle con la reactivación económica y por tanto mayor número de contagios.

Además indicó que la población está batallando por un lado la cuestión de salud y por otro lado la económica, por lo tanto sería desastroso regresar a un confinamiento, más aún si los ciudadanos no se cuidan cada vez habrá más pérdidas capitales y humanas que lamentar.