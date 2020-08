Gallos va a levantar

Entrevista exclusiva con Julián Velázquez, designado como jugador del partido en el empate entre Gallos y Mazatlán

Por José Luis Jiménez

Fotos de Víctor Pichardo

Julián Velázquez ha sido designado por Noticias como el jugador del partido en el empate entre Gallos Blancos y Mazatlán. Su personalidad, entrega y dedicación, ofreció al cuadro queretano más solidez defensiva e influyó para que muchas llegada de peligro, no terminaran en gol.

Por esta razón, esta casa editorial le hizo una video entrevista en exclusiva, donde se observó que la seguridad en el terreno de juego, también la tiene Julián, ante los micrófonos donde expresó su punto de vista del equipo y lo que se puede esparar de ellos en esta naciente temporada.

Es el segundo torneo que está en Querétaro. Él logró librar ese terremoto, llamado Xolos que se llevó a un gran número de jugadores de Querétaro a Tijuana y la afición debe saber, por principio de cuentas, las razones principales que tuvo el zaguero quiso quedarse acá.

“Quiero ser sincero. Querétaro es una gran ciudad, tengo estabilidad familiar, la afición es increíble, me escriben mensajes dándome apoyo, porque se dan cuenta que me entrego al 100. La verdad me sentí querido aquí. Yo pude seguir en Xolos, porque estoy a préstamo por un año, pero siento que tengo más que dar a Gallos y le agarré cariño a la ciudad y los colores”.

Luego de dos partidos, uno como visita, con derrota, y otro empate como local, Julián hace un análisis y concluye que el equipo luchará por estar en los primeros lugares.

“Mostramos que vamos a ser un equipo muy intenso, ordenado, que también tenemos llegada, seremos un equipo que no va a ser fácil de ganar, ayer (antier) fue un partido donde hicimos un gran trabajo, sólo nos faltó contundencia. Tuvimos situaciones claras de gol, no la aprovechamos y en un descuido nos empataron, pero Mazatlán no lo merecía, imagínate que festejaron su gol como si hubieran ganado el partido”, dijo.

Y añadió. “Nos vamos con esa bronca, con esa espinita de no haber liquidado. Se que la afición está muy dolida, nosotros también” y explicó que ese había sido el plan de esperar a Mazatlán para contragolpearlos y así sucedió, pero el problema fue que no fueron contundentes, y tiene razón.

Como se sabe, no hay descenso, pero los últimos tres equipos en la tabla porcentual pagarían una cantidad muy fuertes de dinero, pero el hecho de no haber descenso, no cambia la mentalidad de los jugadores y así lo explicó Julián.

“Nunca vamos a estar tranquilos porque nadie querrá terminar último. “Tenemos un objetivo y es estar arriba. Estoy muy ilusionado con esta una nueva oportunidad para nosotros y seguir acá. Vamos a pelar arriba, porque incluso hay más posibilidades, con la implementación del repechaje. Solamente depende de nosotros, de trabajar y mejorar los detalles”, detalló.

“Van dos fechas, es un grupo nuevo, no es escusa, pero todo suma acá, tenemos mes y medio de trabajo, ojalá, y rápido podamos mejorar esos detalles para estar entre los primeros.

Y finalmente el central dio su punto de vista sobre lo que se ha visto en el panorama general de la liga y las posibilidades de Gallos en comparación con los demás equipos y dijo que ha visto una Torneo parejo, “salvó el América que jugó con solidez y fue contundente, pero a todos nos afectó parar tanto tiempo, casi cuatro meses, de a poco iremos agarrando ritmo de nuevo y esto de estar parados, es tiempo y distancia para el futbolista. Imagínate si con un mes de vacaciones afecta, que será con cuatro, pero nosotros podemos mejorar y sobre pasar a los equipos que están comenzando irregularmente”, finalizó.

