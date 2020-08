Lluvias dejan esperanza para el campo

Ganaderos esperan sacar el temporal con buenos resultados

Por Josefina Herrera

Juan Higuera Gómez, presidente de la Asociación Ganadera Local General de San Juan del Río (AGLGSJR), dijo que ha resultado benéfico para el campo las lluvias que se han registrado en estos días, ya que resulta esperanzador para el ganadero rescatar sus cultivos de maíz.

Dijo que debido al huracán Hanna que volteó a Nuevo León, Tamaulipas y Texas, llegó una coleada de lluvia al municipio, aunado de una depresión temporal que fueron muy buenas para el campo, porque alcanzaron a humedecer las tierras del maíz y lo que es la zona temporalera y de riego.

En este sentido mencionó que desde el año pasado que hubo sequía y por consiguiente graves afectaciones en el campo, no se habían visto precipitaciones como las que se han dado en los últimos días, además de que no se pueden echar a andar los pozos porque la presa no tiene suficiente agua para estar regando, por ello esperan que siga lloviendo como hasta ahora para salvar los cultivos de temporal y cerrar el año bien.

“Esta agua es muy buena y ojalá siga así para que podamos sacar el temporal en la parte agrícola con el maicito, el frijol y la parte del riego con el maíz, sorgo, los riegos como en la alfalfa, los frutales, etcétera”, indicó el presidente de la AGLGSJR.

Por tal motivo para los ganaderos es bueno que entre esta agua porque todo el pasto de esos potreros crece muy bien y los bordos del ganado o parcelarios empiezan a tener agua, y por lo mismo habrá buenos resultados para los productores.

Asimismo señaló que si a ellos les va bien habrá regularización en los precios, porque luego llega a haber mucha diferencia en quienes los rigen y de ahí se elevan más de lo debido.