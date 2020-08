A TAPAR BOCAS

Hoy juega Gallos Blancos y visitan a los Tuzos del Pachuca

Por José Luis Jiménez

Es la primera vez en mucho tiempo que Gallos Blancos juega en jueves. Visita a los Tuzos del Pachuca al abrir las actividades de la fecha 3 del Torneo Guardianes de la Liga MX en partido que será a las 19:00 horas en el estadio Hidalgo.

A pesar de que ambos equipos sólo han conseguido un punto de seis en disputa, ambos han mostrado buenas cosas que podrían ser un ingrediente interesante para ver un partido de ida y vuelta y con posibilidades de ver goles.

En el torneo anterior, suspendido por la pandemia del coronavirus Covid-19, estos equipos sí pudieron disputar su compromiso, coincidentemente en el estadio Hidalgo, y el cual concluyó 1-1.

El cuadro que dirige Alex Diego sufrió un doloroso empate el domingo pasado, cuando fueron visitados por Mazatlán. El equipo queretano dominó todo el partido, pero le faltó contundencia, y es que esta no se compra en botica, pero han prometido que tienen que mejorar ese aspecto para no sostener los partidos con pinzas.

Pachuca, que dirije Paulo Pezzolano, han tenido un arranque titubeante, pues perdieron de local 1-2 ante América y empató 1-1 con Tigres de visita; Gallos, comandano por Alex Diego, cayó 3-2 ante Pumas en CU e igualó 1-1 en su casa ante el Mazatlán.

Una derrota para cualquiera de los dos pondrá demasiada presión en los timoneles, y un empate los rezagaría demasiado, por lo que se espera un partido atractivo, con dos conjuntos arriesgando para obtener el triunfo.

No sabemos porqué Alex Diego no ha utilizado al centro delantero brasileño Francisco Da Costa y tampoco a Hugo Silveira, pero, de estar sin lesiones, seguro va a echar mano de ellos, porque lo que necesitan son goles y no puede estar improvisando con Omar Arellano, que falló tres claras el domingo pasado.