Apresurado decir que no habrá venta de uniformes

Se espera que las ventas repunten para el inicio del ciclo escolar

Por Josefina Herrera

Noticias

Juan Ranulfo Rodríguez Cervantes, dueño de la tienda “Don Pepe el Baratero”, en San Juan del Río, quien se ha dedicado a la venta de uniformes escolares por 74 años, dijo que es muy apresurado decir que no se comprarán debido a que las clases serán virtuales.

Indicó que generalmente los padres de familia siempre se esperan hasta el final para comprar el uniforme, o quizá hasta saber en qué escuela quedaron, por lo que él no desea pensar si realmente las ventas estarán bajas hasta que llegue el momento de regresar a clases.

“En realidad es como en todos los comercios, hemos tenido bajas, realmente una totalidad de bajas pues no, en realidad muchos de los padres de familia son de los que esperan, si no se ve tanto movimiento es porque esperan a que les dieran o les asignarán la escuela a la que sus hijos iban”, comentó el conocido comerciante del municipio.

Dijo que realmente el trabajo para ellos inicia cuando son las inscripciones y están seguros en que escuela quedaron sus hijos, además de que también de repente llega a haber mucha rotación, incluso por la pandemia puede que ser que se cambien de una escuela privada a pública.

Además mencionó que no les ha perjudicado mucho la venta porque siguen teniendo la preferencia de muchos padres de familia, y el sistema que siempre les ha manejado es ir abonando para cuando los necesiten ya no lo tienen que pagar de contado, por lo que ese es el movimiento que están teniendo por el momento.

Don Juan señaló que aunque sí ha tenido bajas ventas, no quiere ser tampoco pesimista y adelantarse, y desea pensar en que sólo es una etapa pero pronto las cosas pueden mejorar.

“En realidad el movimiento de los uniformes ha bajado pero no quiere decir que no se esté moviendo, empresas como la de nosotros que ya tenemos en el mercado 74 años pues somos empresas consolidadas y que nosotros apostamos a que nos vaya bien, no somos personas negativas a decir que nos va a ir mal porque sabemos que detrás de nosotros también hay muchas familias que viven de lo que vendemos, y de alguna manera es parte de la economía y nos tenemos que arriesgar”, señaló.

Refirió que aunque pudiera tener bajas ventas este año, habrá un momento en el que tienen que regresar a la escuela y presentarse con su uniforme porque es un requisito, ya que además de vender en su tienda también sale del estado a proveer los que le piden para grupos pequeños.

Finalmente dijo que quizá este año no iba a tener la gran afluencia de gente y fila al interior de su negocio por las condiciones de salud, pero si fuera el caso tomarán sus previsiones para cumplir con las medidas sanitarias.