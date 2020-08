COVID no afectó remesas

San Juan del Río está en segundo lugar después de la capital de Querétaro en el ingreso de las remesas

Por Josefina Herrera

Noticias

Lourdes Sánchez Vázquez, regidora de la comisión de Trabajadores Migrantes dijo que a pesar de la pandemia que está azotando al país, éstas no perjudicaron las remesas en el municipio de San Juan del Río.

Compartió que de acuerdo a la información que generó Banxico, el municipio registró en el primer trimestre del 2020, de enero a marzo 20.63 millones de dólares, mientras que de abril a junio registró 22.40 millones de dólares, por lo que sí hubo un incremento.

En este sentido mencionó que pese a la pandemia, las remesas han seguido fluyendo, ya que los migrantes en el vecino país continúan trabajando, debido a que las actividades allá no se han detenido.

“Afortunadamente no repercutió en el ingreso de las remesas, no han decaído de acuerdo a la información que nos comparte Banxico, hay un incremento como del 3.5 por ciento, lo que quiere decir que no ha afectado el COVID”, indicó la regidora de Trabajadores Migrantes.

Informó que dentro del estado de Querétaro, después de la capital, San Juan del Río se encuentra en segundo lugar de las remesas, siguiendo Amealco en tercer lugar con 16.26 mdd, en cuarto Jalpan de Serra con 13.53 mdd y en quinto Cadereyta de Montes con 13.27 mdd.

Asimismo dijo que en todo el estado de Querétaro, de abril a junio registró 193.24 mdd, mientras que de enero a marzo hubo un ingreso 176.21 mdd.

Destacó que en lo que respecta a San Juan del Río, la comunidad que mayor migración registra es El Sitio, puesto que la mayoría de la gente ha emigrado, por lo que la comunidad ya tiene pocos habitantes, pero también hay otras comunidades en las que han incrementado los migrantes, como es la de Arcila.

Dijo que generalmente tiene mucho que ver la búsqueda de mejores oportunidades en el vecino país, y aunque en los últimos años se ha vuelto más complicado, continúa habiendo trabajo para los ciudadanos, más en el área del campo y la construcción.

Asimismo reiteró que continúa pendiente con parte de los trabajadores migrantes, ya que a través del grupo de WhatsApp en el que mantiene comunicación está al tanto de su salud, además de estar en contacto directo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado para cualquier situación en la que tenga que intervenir.