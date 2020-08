Aumenta comercio informal en SJR

La necesidad económica ha llevado a parte del comercio a no formalizarse

Por Josefina Herrera

Ante la crisis económica que desató la pandemia por COVID-19 y la grave situación de desempleo, ha surgido la necesidad de buscar la manera de generar ingresos, por lo que gran parte de la ciudadanía se ha autoempleado.

Roberto Domínguez Hernández, presidente de la Cámara Nacional de comercio (CANACO) en San Juan del Río, dijo que ha incrementado la actividad económica y con ello también el comercio informal, aunque no se tiene claramente en qué medida pero es claro que la necesidad por trabajar y buscar un sustento para comer ha crecido.

En este sentido mencionó que es normal que las familias estén buscando de alguna manera generar ingresos ante los miles de despidos que se están generando, la gente está comercializando distintos productos y servicios, pero éstos no están regularizados.

“Si ha habido mucha más actividad económica de manera informal pues bueno es una clara necesidad que toda la sociedad está teniendo, no sólo en San Juan del Río sino también a nivel mundial, pero yo creo que llegará su momento con que se pueda detectar y apoyar a todos estos comercios que están en la informalidad a que se incluyen en la formalidad”, estableció Domínguez Hernández.

Precisó que al reinicio de la actividad económica, muchos negocios se reinventaron o cambiaron de giro, pero también muchos otros quienes tenían un empleo se vieron en la necesidad de generar algún tipo de venta, pero la mayoría se fue más por el área de alimentos debido a que fue el sector menos afectado.

Por tal motivo también el comercio informal pudo haber tenido una creciente considerable pero es la misma incertidumbre y desesperación que se está viviendo por la situación económica que ha dejado la pandemia.

Además dijo que se debe considerar que hay una parte del comercio que comenzó a operar en números rojos y no aguantó, por lo mismo tuvieron que cerrar, porque el pagar rentas y a empleados pudiera haber sido una gran carga económica.

De acuerdo a la situación, es así que muchos prefieren trabajar a puerta cerrada o buscar otras alternativas para que no les genere mayores gastos, pero no descarta que las cosas vayan mejorando y se vuelva a restablecer todo.

Domínguez Hernández manifestó que aunque la situación de salud aún no ha mejorado, los ciudadanos también necesitan trabajar porque no pueden sobrevivir si no hay forma de generar ingreso.