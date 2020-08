Cae producción de frijol

Se ha encarecido ante la baja siembra de productores

Por Josefina Herrera

Noticias

Francisco Perrusquía Nieves, presidente de La Unión de Organizaciones del campo del Estado de Querétaro, señaló que ante la falta de apoyos para el campo por parte del gobierno federal, bajó mucho la producción del frijol, lo cual ha provocado que éste se encarezca.

“Nomas le voy a comentar un problema que nos acaba de suceder, para que veas como ha caído la producción, en el frijol acabamos de estarlo cosechando todavía, está en proceso de cosecha, ahorita hubo muy poquito frijol, se sembró muy poquito frijol porque no hay créditos, los créditos los han encarecido”, indicó Perrusquía Nieves.

Mencionó que de estos créditos les subieron la tasa de interés, por lo tanto se les dificultó poder sembrar lo que generalmente se sembraba, por lo que al haber menos dinero, hubo menos siembra y esto repercutió en la venta.

“Se dice que se pretende ayudar a los más amolados pero por otro lado aumentaron los requisitos, con qué idea, que la financiera no dé créditos, al no tener créditos pues mucha gente no sembró frijol y subió muy poquito”, añadió.

En este sentido dijo que hay un precio de garantía del gobierno federal de 14 mil 500 pesos, pero por la misma escasez del frijol, se considera un costo muy por encima de esa garantía porque no hubo siembra.

“Le quiero decir que este saben que hay un precio de garantía del gobierno federal de 14 mil 500 pesos, pero la escasez del frijol ahorita el primero se vendió a 32 mil la tonelada, ahorita anda como en 25 mil, tiende a bajar pero mire muy por encima del precio de garantía, porque razón porque no hay, no hay frijol, no se sembró frijol”, aseveró.

Dijo que en la zona de riego se tiene alrededor de 800 hectáreas para sembrar, pero únicamente se sembraron 250 de toda la zona, por tal motivo se genera escasez y por ello se encarece el frijol en las tiendas, ya que actualmente está en 40 pesos el kilo del peruano en las tiendas, “entonces dónde está el beneficio, y puede suceder con el maíz y puede suceder con otros productos de lo que estamos produciendo que lamentablemente vale mucho”, agregó.

Hizo mucho hincapié en que está haciendo falta mayor atención por parte de las autoridades federales para el campo, ya que se han acercado con el coordinador de Bienestar, Gilberto Herrera, quien los ha dejado plantados tres veces, se aseguran de que la invitación le llegue y no hay respuesta de ningún tipo por parte de él, asimismo sus peticiones se las hicieron llegar directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su última visita al estado de Querétaro y es fecha que no han recibido respuesta, además de que tampoco hay acercamiento con Humberto Segura, ni con el diputado federal Jorge Luis Montes, ya que tampoco le contestan sus llamadas.

Finalmente mencionó que también están buscando algún apoyo por parte de las autoridades estatales y municipales, pero por lo pronto por parte de la Unión están dando apoyos a cerca de 45 mil familias de las 45 organizaciones adheridas.