Insistirán transportistas en que se respeten sus derechos

Ha sido conflicto constante en varios estados por impedirles el paso

Por Josefina Herrera

Rafael Ortiz Pacheco, presidente Nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC), mencionó que parece ser que el transporte de carga de pronto resultó ser una molestia para todos, debido a que no sólo en Querétaro se ha pretendido limitarlos en su paso por la carretera federal, si no recientemente también en Obregón, Sonora, donde tuvieron que realizar distintas marchas para defender sus derechos.

Dijo que se les olvida de la importancia del transporte de carga para trasladar todo lo que se consume en el país, ya que tienen que estar conectados con toda la nación.

“De pronto el transporte de carga les estorba a todo mundo y no entendemos por qué esa necedad de los directores de vialidad, qué tienen en su cabeza, qué es lo que presumen y lo que venden, ¿se va a ir sólo?, ¿va a llegar sólo a la cadena de negocios?, tiene que contar definitivamente con la presencia del transporte de carga, sé que se produce mucho cartón, cómo lo van a llevar a México, quieren obligar al transportista a que no entre, realmente no entendemos esa mentalidad de los políticos”, detalló Ortiz Pacheco.

Mencionó que tras una marcha que realizaron en la capital y algunas pláticas lograron abrir algunas ventanas para el paso del transporte por la 57, por lo que tienen dos entradas en el día y una por la noche para poder circular todos, pero dijo que no hay sentido la excusa que les dieron, puesto que había mucha queja por parte de los ciudadanos que no querían que pasara el transporte pesado, lo cual para ellos suena ridículo.

En este sentido refirió que en Obregón, Sonora, se pretendía a hacer lo mismo, lo cual ha sido un problema constante para ellos, puesto que no sienten el apoyo de las autoridades, y contrario a ello cada vez salen más perjudicados.

Informó que tuvieron que tener una mesa de diálogo con el municipio, el ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por su parte invitaron a varias organizaciones para tener refuerzos y lograr establecer un arreglo como en Querétaro.

“Nos obliga a meternos a un libramiento, las infracciones son de siete mil 500, encierran tu vehículo 72 horas, tuvimos que ir y bloqueamos la entrada a ciudad Obregón, le hicimos tres caravanas, levantamos las plumas de la caseta y estuvimos hasta que cedieran ellos, di la orden a todos los compañeros a nivel nacional que si no se abría la puerta nos íbamos a parar todos, íbamos adelantar la fecha tan esperada para hacer una movilización nacional”, refirió el líder nacional de AMOTAC.

Ortiz Pacheco mencionó que es una lástima que tengan que llegar a eso para poder defender sus derechos, ya que no les permiten trabajar como se debe, cuando gracias a ellos se mueve gran parte de la mercancía por todos los estados.

“Es ridículo hacerlo pero si van presumiendo un camioneta de lujo y no sabe ni siquiera quién se los trajo, y entra la gasolina quién la trae, lo que se come quién lo trae, pues el transporte, tiene que estar conectado definitivamente con toda la nación o sus ciudades, todos los estados, con el campo, con las ganaderías para que todo en México pueda tener la llegada de distribución y al mismo tiempo se distribuyan a las ciudades”, agregó.

Dijo que este fenómeno se está dando en muchos lugares como Monterrey, Mérida, Villahermosa, Morelia, Michoacán y ahora en Sonora y Mexicalli, así como en Querétaro, por lo que ellos continuarán realizando sus plantones de ser necesario.

Además destacó que los quieren enviar por la carretera nueva que va hacia Palmillas , pero además de ser más cara, no hay vigilancia, ya que hay mucha inseguridad por ahí y la misma Guardia Nacional lo sabe.