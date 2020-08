Bodas se realizan pese a pandemia

Dentro de la Iglesia se han realizado con todas las medidas sanitarias correspondientes

Por Josefina Herrera

Noticias

El vicario de la Parroquia de San Juan Bautista, Luis Miguel Pintor Paulín, señaló que pese a la pandemia por COVID-19, algunas parejas han decidido no esperar y celebrar el sacramento del matrimonio.

Dijo que aunque se han realizado muy pocas, la recomendación que ellos ofrecen es el invitarlos a que lo más importante sea realzar el sacramento más que la fiesta, por lo que al tomar la decisión deben estar conscientes de ello.

“Pues invitamos siempre a la gente a que en este tiempo le demos más realce a lo que es el sacramento no tanto a la fiesta que hacen por el sacramento, que de hecho la sugerencia de la autoridad es de no hacer fiesta todavía con mucha gente y le sugerimos eso, que lo importante es el sacramento no tanto la fiesta y así puedan disfrutar un poquito más y sobre todo cuidarse ellos”, refirió el padre.

En este sentido dijo que éstas han sido realizadas con todas las medidas sanitarias correspondientes y marcadas por la autoridad para poder llevar a cabo la celebración, por lo que los invitados también son muy pocos, que en este caso ha sido la pareja, los padres de ambos y los padrinos, para evitar aglomeraciones al interior.

“Hemos hecho algunas bodas, muy pocas y las hemos realizado también todas con estas medidas de seguridad, lo han entendido y hasta el momento no hemos tenido mayor problema”, agregó.

A pesar de la contingencia por el COVID-19, y las recomendaciones por las autoridades de no realizar eventos masivos, algunas parejas no han podido esperar a que se controle la situación de salud pública, por lo que han tomado la decisión de contraer matrimonio bajo estas circunstancias.

Recordó que por el tiempo que la Iglesia y otras actividades estuvieron detenidas por varios meses, celebraciones como las bodas, se tuvieron que posponer, y aunque varias parejas han decidido esperar para el próximo año con el fin de llevar a cabo la ceremonia más en grande, algunas otras han preferido casarse en las condiciones actuales.

Señaló que aunque la sugerencia de no realizar fiestas y respetar las indicaciones de las autoridades para el cuidado de la salud ante la presencia del virus, desconoce si llegan hacer caso omiso a las recomendaciones después de la celebración del sacramento, pero espera que si estén cumpliendo debidamente y le den menor importancia a realizar la fiesta.

Finalmente hizo la recomendación para quienes decidan casarse, el evitar hacer grandes reuniones, que únicamente se haga una celebración pequeña, ya que lo más importante debe ser en este momento cuidar de su salud y celebrar el acto del matrimonio con sus seres más cercanos.