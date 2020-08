Buscan solventar retos de educación a distancia

Se estima que entre el 10 al 15 por ciento de los estudiantes presentan problemas de conectividad

Por Jahaira Lara

Aunque el 100 por ciento de las instituciones de educación superior del estado de Querétaro pudieron migrar al modelo educativo a distancia, se tiene estimado que alrededor del 10 al 15 por ciento de la matrícula total de este nivel educativo enfrenta problemas de conectividad.

De acuerdo con el coordinador de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) en Querétaro, José Carlos Arredondo Velázquez, entre las principales problemáticas detectadas se tiene la de conectividad por falta de acceso a Internet y equipos de cómputo; además del tema de capacitación a docentes para migrar al sistema educativo.

Al interior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), precisó, se realizó un estudio para conocer cómo fue la actividad académica respecto al semestre y cuatrimestre anterior; a través del cual se pudo conocer que el 100 por ciento de las universidades en Querétaro pudieron migrar a un modelo a distancia.

“Estamos pensando que rondará entre 10 y 15 por ciento de los estudiantes con esta problemática, la conectividad no sólo tiene que ver con la facilidad del acceso a internet, por ejemplo, hay equipos que no están preparados y disponibles como para recibir una clase a distancia, no es suficiente con tener un teléfono, la evaluación del diagnóstico no es fácil, es compleja”.

En este sentido, destacó que las universidades están generando estrategias para hacer frente a las áreas de oportunidad y problemáticas con el objetivo de garantizar que el semestre que inicia, no se vea limitado en calidad para los estudiantes ante la pandemia por COVID-19.