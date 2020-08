Impacta ventas a papelerías, uniformes y zapaterías

Las clases en línea han afectado estos giros comerciales del sector educativo

Por Josefina Herrera

Noticias

Roberto Domínguez Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en San Juan del Río, dijo que sí ha generado un gran impacto en las ventas de papelerías, uniformes escolares y zapaterías ante el regreso a clases en línea.

Refirió que estos sectores se han visto severamente afectados en sus ventas tras la decisión de las autoridades en mantener las clases en línea, por lo que se no se ve un panorama distinto para ellos, y aunque estarían iniciando clases este próximo 24 de agosto, no han presentado buenas ventas estos giros comerciales del sector educativo.

“El sector papelero sí han tenido por supuesto una importante baja en cuanto a las ventas, se tenía pues estimado que iba a ser un panorama completamente distinto, y a pesar de que ahora se van a retomar las clases de manera en línea pues bueno las ventas no se van a repuntar”, señaló Domínguez Hernández.

De igual manera mencionó que en el caso de los uniformes aunque no hay muchos ofertantes en el municipio de ese giro, también hay una baja considerable.

“Por supuesto tuvo una baja impresionante, ellos nos comentaron que no hubo aumento, ni un incremento y es posible que así se vaya a mantener este año”, destacó.

En lo que respecta a las zapaterías también estarían viéndose afectados, ya que al no haber clases presenciales, de momento los padres de familia no están considerando una necesidad el comprar zapatos a sus hijos, puesto que como las clases son en línea no es prioridad.

Ante esta crisis económica, dijo que lo más importante es que se han logrado mantener y esperan que pese al panorama para ellos no haya más cierres, ya que al menos en estos sectores no se han reportado.

“Lo más importante es que se mantengan y pues bueno que ya no haya más cierres, aunque en el caso de San Juan del Río no se ha detectado algún cierre de papelería o al menos no lo han notificado”, indicó.

Mientras tanto la CANACO espera que la situación por el COVID-19 pronto logre controlarse para que el comercio nuevamente salga a flote, ya que la recuperación económica ha ido muy lenta y muchos comerciantes han salido afectados, por lo que es importante que también los ciudadanos pongan de su parte cumpliendo con las medidas sanitarias para mitigar contagios y sobre todo no haya otro cierre de actividades.