Piden programas de apoyo para rescatar a mipymes

Por Jahaira Lara

Ante la incertidumbre que prevalece en el sector empresarial y las afectaciones económicas que han derivado de la pandemia por COVID-19, la presidenta en Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo, hizo énfasis en la necesidad de que se generen incentivos fiscales y se promueva la retención de la base laboral para impulsar la reactivación económica.

Lo anterior al reiterar que las micro, pequeñas y medianas empresas son las más afectadas en el estado por la emergencia sanitaria y el impacto en la economía, por lo que reiteró que es necesario que se creen los programas de financiamiento y apoyo para su rescate.

Y es que destacó que hasta que no se controlen los contagios por COVID-19, el panorama se avizora inestable y con incertidumbre; pues recordó que en algunos países esta situación ha generado que se eche para atrás la apertura de los negocios.

“Mientras no pase esa situación de que se controle la pandemia, esta situación seguirá siendo muy inestable, muy turbulenta y sobre todo con incertidumbre por temas que no se pueden controlar; la economía nacional se ve mermada, la certidumbre también y el tema de recesión económica mundial no mejora”, dijo.

La principal demanda de las empresas, puntualizó Jiménez Salcedo, es acceder a créditos con mayor facilidad, con el objetivo de que se pueda crear un flujo de recursos; ya que se ha registrado una baja en las ventas que de la misma manera ha impactado en la falta de liquidez de las empresas.