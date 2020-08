Detienen al alcalde Alejandro Ochoa

Es investigado por Tráfico de Influencias

El alcalde de Colón, Alejandro Ochoa, fue detenido ayer por elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Querétaro, por el delito de Tráfico de Influencias, por supuestas operaciones que podría ser, de acuerdo con diversas evidencias, un presunto daño y/o perjuicio al erario público que supera los 40 millones de pesos.

Información que obra en poder de esta redacción, implica una operación con la empresa Grupo Petorme S.A de C.V. que no forma parte del padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Querétaro, su giro no es la venta de patrullas y no entregó las unidades pactadas.

Ante el incumplimiento extendió un cheque a favor del municipio de Colón por la misma cantidad, pero el cheque no tenía fondos, por lo que se inició un procedimiento legal.

La Fiscalía General del estado informó en un comunicado que ante la denuncia presentada por una regidora de la administración municipal de Colón y los datos de prueba otorgados por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) obtenidos de la revisión realizada a la Cuenta Pública 2017 de ese municipio, se inició carpeta de investigación que concluyó con su judicialización y la obtención de orden de aprehensión judicial en contra de tres imputados. Tres servidores públicos de la actual administración del municipio de Colón, fueron detenidos esta tarde dando cumplimiento a la orden judicial, al existir evidencias respecto a la comisión del delito de corrupción, señalado en el Código Penal del Estado como tráfico de influencias.

De acuerdo con diversas evidencias es posible estimar que dicho delito representa un presunto daño y/o perjuicio al erario público que supera los 40 millones de pesos.

De acuerdo con fuentes extra oficiales, el alcalde fue detenido en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de asistir a una comparecencia por una denuncia que se presentó en su contra por un comunicador, quien asegura que fue agredido por el munícipe.

Asimismo se conoció que Ochoa Valencia fue trasladado al Centro de Readaptación Social de San Juan del Río, en donde se definirá su situación jurídica.

De la misma manera su defensa ya trabaja en la estrategia para abordar los hechos por los que se les acusa a él y a dos secretarios de su administración.

Por ahora la administración de Colón quedará a cargo del secretario de gobierno del Colón, Sergio Pérez Mateo, o alguno de los síndicos Mario Gutiérrez Mendoza y Elizabeth Rojas Hernández.