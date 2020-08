Cuidado Animal detectó dos criaderos clandestinos

Se han registrado principalmente en zona oriente

La Unidad de Cuidado Animal Municipal de San Juan del Río ha detectado en lo que va del año, al menos dos criaderos clandestinos de perros, estos en la zona oriente, así lo dio a conocer el titular de esa dependencia, Mario Merlo Barajas.

“Se ha hablado de criaderos clandestinos en el municipio, incluso hemos tenido que ir a verificar, no te voy a mentir, hay algunos que tienen muchas condiciones favorables tienen jaulas con buen tamaño tratan bien a los perros pero también nos hemos encontrado algunos que realmente lo hacen por diversión o por tener entrada dinero adicional y no son las mejores condiciones en ambos casos, tanto al que lo tiene en buenas condiciones como el que los tienen en malas”, detalló.

En este sentido dijo que el problema es que no los tienen registrados, no hay un permiso y no tienen un veterinario que esté supervisando las condiciones del animal, por lo que sí hay una ley que los regula.

Ante esta situación mencionó que generalmente este tipo de criaderos son utilizados para generar ingresos y utilizan al animal para hacerlo, pero lamentablemente en condiciones muy desfavorables para ellos, pues no cuentan con el cuidado adecuado y la supervisión correcta.

Por tal motivo dijo que ellos buscan promover más la adopción que la compra, ya que es mejor darle una oportunidad a quien necesita de un hogar, pero también hace falta la responsabilidad de la gente que prefiere comprar en lugar de adoptar.

Además mencionó que difícilmente la Unidad de Cuidado Animal puede rescatar a toda la población canina, por lo que sí tienen que realizar diversas valoraciones para determinar qué perros son adoptables y cuáles no.

“Básicamente es una prueba de salud, qué es lo primero que se aplica, vemos las condiciones físicas de la mascota y después hacemos una valoración de comportamiento, una primera valoración donde tú mediante algunas pruebas de acercamiento de qué tan dócil es, qué tanto te permite acercarte, cuáles son sus reacciones físicas, cuándo te acercas hacemos una primera valoración y entonces consideramos si el perro es viable para seguir un proceso más profundo que ser el de adopción o la otra es contactar con algunas protectoras que no lo van a dar en adopción pero que tiene algún refugio y ellos lo pueden tener ahí”, agregó.

Además dijo que tratan de hacer que conviva con perros y gatos, los acercan a personas y lugares diferentes, su proceso se va dando en el transcurso de 10 a 20 días en el que valoran si es apto para ser adoptable.