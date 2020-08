Jurisdicción Sanitaria 02 inaugura sala de lactancia

El objetivo es fomentar los beneficios de la lactancia económico-social

Por Josefina Herrera

Noticias

Este viernes en la Jurisdicción Sanitaria no. 02 se inauguró la sala de lactancia dentro de sus instalaciones, con el objetivo de poner el ejemplo a empresas e instituciones en apoyo a las madres trabajadoras que requieren este espacio para garantizar la leche de su bebé.

Ante la presencia de personal de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, Alicia Mancilla Pacheco, responsable de salud perinatal y Lourdes Rivera Villalobos, responsable de acciones comunitarias así como personal de la Jurisdicción Sanitaria no. 02, y la presencia del doctor David Mancero de la empresa Imbera, quienes realizaron el donativo de un refrigerador, se realizó el corte de listón de esta área asignada para las madres trabajadoras.

Karla Gordillo Rentería, subdirectora de esta dependencia, señaló de la importancia de haber hecho posible esta área justo cuando en días anteriores se celebró la semana Mundial de la lactancia materna, y donde se busca crear conciencia del gran beneficio que se le brinda al bebé al otorgarle la leche directa de la mamá.

“La iniciativa de hoy es un granito de arena pues que también sirva como ejemplo que realmente no se requiere mucha inversión, mucha infraestructura para habilitar espacios que promuevan la lactancia materna, para que estas mamás que encuentran una barrera en la jornada de trabajo también sea en el estado un aliado para que ella se incentive a continuar la lactancia por seis meses, la idea es que se haga la extracción manual y después de preparar la fórmula al bebé se le ofrezca al beneficio de la lactancia aunque no sea en tiempo real”, destacó la subdirectora de la Jurisdicción Sanitaria no 2.

Dijo que precisamente en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia también por parte de esta institución de salud han estado promoviendo a través de periódicos murales en las unidades de salud, pinta de bardas, talleres y distintivos promocionales la importancia de la leche materna, y ahora con la habilitación de la sala se consolidan estas acciones.

Compartió que lamentablemente México es el último lugar en lactancia materna, por lo que es una gran tarea para el sector salud de promover todos los beneficios que obtiene el bebé al tomar leche directa de la madre.

“En este año las acciones se centrarán en el impacto de la Alimentación infantil en el medio ambiente y el cambio climático, destacando que es imperativo proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud de las personas y el planeta, los puntos que enfatiza es que es un acto natural ecológico, la leche materna es un recurso renovable gratuito que no produce contaminación ni residuos, ayuda a la salud de las niñas y niños pequeños de la madre y del planeta, el cambio climático y la degradación”, enfatizó.

Dijo que a pesar de que se conocen los beneficios de salud al medio ambiente e incluso económicos que tiene la lactancia en los primeros seis meses de vida del bebé, sólo una de cada diez mujeres que trabajan amamantan a sus bebés, el resto les dan fórmulas artificiales, “sabemos que la lactancia es una de las mejores inversiones para salvar la vida de muchos niños y niñas, es la primera vacuna, mejora la salud y el desarrollo socioeconómico de individuos y naciones”, explicó.

Ante esta situación dijo que por parte de la Jurisdicción Sanitaria no. 02 con su titular la doctora Adriana Cabello Urquiza se encuentra realizando acciones y estrategias para fomentar esta prácticas en los cinco municipios a cargo, además de que se tiene programado para este año y el siguiente la capacitación de 30 médicos, 28 enfermeras, odontólogos en las 16 unidades para certificar espacios del niño y de la mamá en promotores de lactancia materna, ya que es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños.