Reporta Tequis 30% en ocupación hotelera

Reportaron la llegada de alrededor de tres mil personas al municipio en fin de semana pero no todos son turistas

Por Josefina Herrera

Noticias

Maricruz Pacheco Martínez, regidora de la comisión de Turismo en Tequisquiapan, mencionó que a pesar de que se puede ver una mayor afluencia en el municipio, aún hay muy baja ocupación hotelera, por lo que se registra más visitante que turista.

En este sentido dijo que ha estado en constante comunicación con los prestadores de servicios, como son restaurantes, hoteles y algunas otras atracciones turísticas y no ha repuntado aún como se espera la economía en este sector.

“La verdad que me comentan que no habido un aumento, se ha mantenido en que venga gente de alrededor de tres mil personas por fin de semana, llegan en un promedio de tres mil personas, no es mucha la gente que ha llegado, sin embargo se trabaja con las medidas sanitarias correspondientes de parte del estado, que los espacios públicos, los turistas en este caso restaurantes y hoteles, sólo trabajen en el 40 por ciento”, detalló.

Comentó que a partir del 17 de junio, con el reinicio de actividades se logró ir poco a poco reactivando actividades turísticas y comerciales, pero aunque se ha visto mayor afluencia todavía no se han logrado los resultados que ellos esperan, ya que en ocupación hotelera sólo se ha registrado un 30 por ciento.

Al respecto, dijo que mientras en fin de semana hay una afluencia de tres mil personas, entre semana, hablando de lunes a viernes se registran dos mil 500 aproximadamente.

Además señaló que mientras el turista si se hospeda deja mil 800 pesos en derrama económica, el visitante únicamente va a comprar algún detalle, a pasar el rato con la familia o la pareja, o tal vez a desayunar, comer o cenar, pero aunque el giro comercial no ha tenido pérdidas, tampoco ha habido buen repunte en sus ventas.

“Realmente no ha habido un incremento que es real, las cifras y los reportes que mandan los prestadores de servicios cada fin de semana es el resultado, lo que ahorita está pasando con esta pandemia y entre semana más o menos estamos hablando que son dos mil 500 turistas entre semana, de lunes a viernes, no cuentan obviamente los ciudadanos, sin embargo pues la gente está tratando de hacer su vida cotidiana con base a los protocolos de sanidad”, dijo.

Agregó que los prestadores de servicios están armando paquetes para atraer más al turista, entre los que son viaje en globo, cabalgatas, recorrido por los viñedos, entre otras actividades, pero aún no se ha visto una mejoría económica.

Por otro lado indicó que el 60 por ciento de los ciudadanos está siendo responsable con las medidas sanitarias, y la labor también de las unidades de emergencia, como Protección Civil, Secretaría Pública y los vigilantes ciudadanos, continúan haciendo su labor para que la ciudadanía cumpla con estas recomendaciones de sanidad, pero por el momento la pandemia si ha afectado al turismo y al comercio, por lo que está complicado que de la noche a la mañana se regularice todo.