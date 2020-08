Transportistas piden precio estándar en combustible y casetas

Llegan a gastar hasta 23 mil pesos en casetas.

¡Queremos vialidades libres y baratas!, así lo refirió Rafael Ortiz Pacheco, presidente Nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas ( AMOTAC), quien señaló que los transportistas llegan a gastar hasta 23 mil pesos en casetas, en un viaje de Querétaro a Tijuana, por lo que piden se regularicen los costos para ellos.

Mencionó que el gasto por diésel y casetas es muy variado, por lo que debe considerarse estabilizarse los precios, ya que hay costos excesivos en ciertos lugares del país, y ahí se va su ganancia.

“Nosotros lo único que queremos es que nos dejen trabajar en paz, queremos vialidades libres y baratas, y si es posible queremos unas tarifas, queremos un combustible barato, queremos la oportunidad de que nos dejen trabajar en paz es lo que necesitamos, las casetas se han incrementado, el combustible ya ves que no tiene precio oficial, cada quien da el precio que quiere y esto pues no nos ayuda en nada”, enfatizó Ortiz Pacheco.

En cuanto al combustible, señaló que hay lugares donde está el diésel en 23 pesos, mientras que en lugares como Veracruz llega a los 17 pesos, por lo que desearían que se manejara un precio homologado en todo el país.

Respecto a las casetas de cobro, dijo que quisieran que se les brindara una vía alterna sin costo y un precio estabilizado por kilómetro para todo tipo de vehículo.

“Que sea estandarizado en todo el país, que un automóvil pague un peso por kilómetro por decirte una cantidad que no estoy de acuerdo con eso, y un tráiler de 5x que pague tres pesos, un full que pague nueve pesos, entonces quien más daña la carretera que pague más pero que sea estandarizado en todo el país, hoy en día un transportista que carga de aquí de Querétaro a Tijuana se gasta 23 mil pesos en puras casetas, la ganancia queda en diésel y autopistas, el operador es el único que estamos sacrificando”, detalló el líder Nacional de AMOTAC.

Dijo que el transportista es el más olvidado por los gobiernos, ya que no les dan la importancia que deberían, por lo que espera que con la llegada de Jorge Arganis Díaz, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las condiciones mejoren para ellos y logren mayores beneficios.

Además mencionó que no son simpatizantes de un partido en particular, pero simplemente están viendo qué es lo que les ofrece cada uno para que mejore su situación pero al menos en Querétaro no ven apoyo, por lo que en este sentido hace un llamado al gobierno federal para que los tome más en cuenta en sus peticiones.